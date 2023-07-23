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Траоре: Мои планы – бороться с Шахтером за титул и создать достойную конкуренцию в Европе
Игрок не думает об уходе из команды
Фото: ФК Шахтар
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре поделился ожиданиями со следующего сезона.
– К сезону команду готовит новый тренерский штаб. Каковы его основные требования?
– Как всегда – бороться за трофеи, совершенствоваться каждый день и иметь хорошие результаты. Мы – "Шахтер", поэтому должны получить чемпионство.
– Ты недавно восстановился после травмы. Как чувствуешь себя и что можешь сказать о своем физическом состоянии?
– Мне становится лучше каждый день. Пытаюсь прилагать немало усилий, ведь это была очень тяжелая травма. Конечно, я работал во время летнего отдыха, а затем присоединился к команде, чтобы начать тренироваться вместе с ребятами. Мое состояние улучшается.
– Какие ожидания от будущего сезона?
– Как я уже говорил, бороться с "Шахтером" за титул и создать достойную конкуренцию в Европе.
– Что можешь сказать о наших шансах в Лиге чемпионов и в чемпионате Украины?
– Как и каждый год, "Шахтер" должен совершенствоваться и демонстрировать хорошую игру. Мы уверены в себе. У ребят стало больше опыта, присоединяются новые игроки, поэтому будем помогать им получить этот опыт в Лиге чемпионов. Уверен, это будет отличный сезон, – не могу дождаться его начала, – сказал Траоре.
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