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Траоре: Мои планы – бороться с Шахтером за титул и создать достойную конкуренцию в Европе

Премьер-лига
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Игрок не думает об уходе из команды

Траоре: Мои планы – бороться с Шахтером за титул и создать достойную конкуренцию в Европе

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре поделился ожиданиями со следующего сезона.

– К сезону команду готовит новый тренерский штаб. Каковы его основные требования?

– Как всегда – бороться за трофеи, совершенствоваться каждый день и иметь хорошие результаты. Мы – "Шахтер", поэтому должны получить чемпионство.

– Ты недавно восстановился после травмы. Как чувствуешь себя и что можешь сказать о своем физическом состоянии?

– Мне становится лучше каждый день. Пытаюсь прилагать немало усилий, ведь это была очень тяжелая травма. Конечно, я работал во время летнего отдыха, а затем присоединился к команде, чтобы начать тренироваться вместе с ребятами. Мое состояние улучшается.

– Какие ожидания от будущего сезона?

– Как я уже говорил, бороться с "Шахтером" за титул и создать достойную конкуренцию в Европе.

– Что можешь сказать о наших шансах в Лиге чемпионов и в чемпионате Украины?

– Как и каждый год, "Шахтер" должен совершенствоваться и демонстрировать хорошую игру. Мы уверены в себе. У ребят стало больше опыта, присоединяются новые игроки, поэтому будем помогать им получить этот опыт в Лиге чемпионов. Уверен, это будет отличный сезон, – не могу дождаться его начала, – сказал Траоре.

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В статье: Ласина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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