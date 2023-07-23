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Динамо получило запрос о трансфере украинца от легендарного клуба - источник
История еще полна загадок
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
"Динамо" получило предложение о трансфере своего игрока. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
Однако источник не указал кто заинтересовал покупателя и какой это клуб. В информации представлено только то, что клуб легендарный из “той же лиги” и хочет приобрести “олимпийца”.
“А теперь пора запустить в околодинамовский информпространство тему, которая до окончания трансферного окна вполне может занять лидирующие позиции в медиа новостей. Есть нюанс. Нам достоверно известен игрок, лига и клуб. Известная офферта. Решили "не навредить", поскольку такие большие трансферы любят тишину (доказано "Everton" & "Bournemouth").
Для чисто спортивного интереса, попробуем раздражать говорящие ютубовские головы. Игрок очень молодой, недавно стал олимпийцем. Клуб безусловно легендарный, но вполне "мемный" в киноиндустрии. С той самой, что вы подумали, Лиги.
Интерес достаточно предметный и может вылиться в трансфер на флажке 1 сентября. Даем старт вашей совместной фантазии”, - говорится в сообщении.
Отметим, что вместе с молодежной сборной Украины своими выступлениями во время недавнего Евро-2023 путевку на Олимпийские Игры-2024 получили четыре "динамовца". Речь идет о Руслане Нещерете, Константине Вивчаренко, Александре Сироте, Владимире Бражко и Владиславе Ванате.
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