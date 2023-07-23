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Динамо получило запрос о трансфере украинца от легендарного клуба - источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

История еще полна загадок

Динамо получило запрос о трансфере украинца от легендарного клуба - источник

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

"Динамо" получило предложение о трансфере своего игрока. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Однако источник не указал кто заинтересовал покупателя и какой это клуб. В информации представлено только то, что клуб легендарный из “той же лиги” и хочет приобрести “олимпийца”.

“А теперь пора запустить в околодинамовский информпространство тему, которая до окончания трансферного окна вполне может занять лидирующие позиции в медиа новостей. Есть нюанс. Нам достоверно известен игрок, лига и клуб. Известная офферта. Решили "не навредить", поскольку такие большие трансферы любят тишину (доказано "Everton" & "Bournemouth").

Для чисто спортивного интереса, попробуем раздражать говорящие ютубовские головы. Игрок очень молодой, недавно стал олимпийцем. Клуб безусловно легендарный, но вполне "мемный" в киноиндустрии. С той самой, что вы подумали, Лиги.

Интерес достаточно предметный и может вылиться в трансфер на флажке 1 сентября. Даем старт вашей совместной фантазии”, - говорится в сообщении.

Отметим, что вместе с молодежной сборной Украины своими выступлениями во время недавнего Евро-2023 путевку на Олимпийские Игры-2024 получили четыре "динамовца". Речь идет о Руслане Нещерете, Константине Вивчаренко, Александре Сироте, Владимире Бражко и Владиславе Ванате.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет Константин Вивчаренко Владимир Бражко Владислав Ванат
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Источник:
Динамо Київ Inside

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Комментарии (8)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.07.2023 в 14:13
Джерело не стало розголошувати ім'я футболіста, який їм цікавиться, щоб не нашкодити можливому трансферу. "Нам достовірно відомий гравець, ліга та клуб. Відома офферта. Прийняли рішення "не нашкодити", оскільки такі великі трансфери люблять тишу (доведено "Евертоном" та "Борнмутом")", — написав інсайдер. Джерело відзначило лише, що цей футболіст разом зі збірною України U-21 брав участь на чемпіонаті Європи-2023 та вийшов на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. При цьому сам клуб став мемом у кіноіндустрії. "Гравець дуже молодий, нещодавній олімпієць. Клуб безумовно легендарний, але цілком "мемний" у кіноіндустрії. З тієї самої, що ви подумали, Ліги. Інтерес досить предметний і може вилитися в трансфер на прапорці 1 вересня. Даємо старт вашій спільній фантазії", — відзначило джерело. З фільмів, де були помічені клуби з топчемпіонатів, можна згадати "Гол" ("Ньюкасл"), "Залягти на дно в Брюгге" ("Тоттенгем"), і серіал "Тед Лассо" ("Тоттенгем" і "Крістал Пелас"). (с)
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0
0
Footballers (Умань)
23.07.2023 в 14:08
Нема про що писати вирішили написати про ніщо і ні про кого)
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
23.07.2023 в 14:03
Гарна стаття. "Може бути якийсь клуб, може бути навіть з топ-ліги, може бути підпише гравця, може бути з "Динамо", може бути з київського".
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.07.2023 в 13:30
пишут про тоттенхем
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
23.07.2023 в 14:09
100%. Чистилище вроде как посередине. Г.вн.м ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.07.2023 в 14:15
- ты во всё это веришь, кен? - в тоттенхем? (с)
0
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Serhio79 (Kyiv)
23.07.2023 в 13:13
Гравець - однозначно, Бражко.Щодо "легендарного клубу" - думаю, що не лондонці і не манкуніанців.Інтуїція підказує, що це може бути "Ліверпуль"...
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0
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Консул (Звягель )
23.07.2023 в 13:03
Бражко
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0
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