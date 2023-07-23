Динамо получило запрос о трансфере украинца от легендарного клуба - источник

"Динамо" получило предложение о трансфере своего игрока. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Однако источник не указал кто заинтересовал покупателя и какой это клуб. В информации представлено только то, что клуб легендарный из “той же лиги” и хочет приобрести “олимпийца”.

“А теперь пора запустить в околодинамовский информпространство тему, которая до окончания трансферного окна вполне может занять лидирующие позиции в медиа новостей. Есть нюанс. Нам достоверно известен игрок, лига и клуб. Известная офферта. Решили "не навредить", поскольку такие большие трансферы любят тишину (доказано "Everton" & "Bournemouth").

Для чисто спортивного интереса, попробуем раздражать говорящие ютубовские головы. Игрок очень молодой, недавно стал олимпийцем. Клуб безусловно легендарный, но вполне "мемный" в киноиндустрии. С той самой, что вы подумали, Лиги.

Интерес достаточно предметный и может вылиться в трансфер на флажке 1 сентября. Даем старт вашей совместной фантазии”, - говорится в сообщении.