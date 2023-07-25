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Черноморец подписал экс-хавбека Львова, - СМИ

Премьер-лига
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Максим Грисьо перебрался из Львова в Одессу

Черноморец подписал экс-хавбека Львова, - СМИ

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

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Одесский "Черноморец" продолжает усиливаться перед новым сезоном.

По данным Sport.ua, "моряки" подписали контракт с 27-летним экс-хавбек "Львова" Максим Грисьо.

По данным источника, соглашение рассчитано на два года.

Интересно, что во время просмотра в "Черноморце" полузащитник получил небольшое повреждение, но несмотря на это, смог убедить тренерский штаб в своей профпригодности.

Напомним, что в активе Максима 88 матчей и 4 забитых мяча в УПЛ. Кроме "Львова", он также выступал за "Карпаты" и "Рух".

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В статье: Черноморец (Одесса) Максим Грисьо
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Источник:
sport.ua

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