Черноморец подписал экс-хавбека Львова, - СМИ

Одесский " Черноморец " продолжает усиливаться перед новым сезоном.

По данным Sport.ua, "моряки" подписали контракт с 27-летним экс-хавбек "Львова" Максим Грисьо.

По данным источника, соглашение рассчитано на два года.

Интересно, что во время просмотра в "Черноморце" полузащитник получил небольшое повреждение, но несмотря на это, смог убедить тренерский штаб в своей профпригодности.

Напомним, что в активе Максима 88 матчей и 4 забитых мяча в УПЛ. Кроме "Львова", он также выступал за "Карпаты" и "Рух".