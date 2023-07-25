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Скандальный экс-защитник Ворсклы нашел новый клуб
Игрок стал одноклубником Оливье Тилля
Фото: sanliurfaspor
Бывший центральный защитник "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе определился с новым местом продолжения карьеры. 25-летний футболист перешел в турецкий "Шанлыурфаспор".
Детали соглашения между сторонами не разглашаются.
Предыдущим клубом Ндиайе был "Альтах". В составе австрийского клуба он провел 24 матча, результативными действиями не отличался.
Напомним, что Альюн выступал за "Ворсклу" с 2019 по 2021 год, при чем покинул он команду со скандалом. Футболист не захотел продлевать контракт с полтавчанами, вероятно по финансовым причинам, что привело к ряду резких высказываний со стороны представителей клуба.
В сентябре 2022 года сообщалось, что Ндиайе выиграл судебное дело у полтавского клуба.
К слову, на днях к турецкому "Шанлыурфаспору" присоединился другой экс-игрок "Ворсклы" Оливье Тилль.
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