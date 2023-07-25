Скандальный экс-защитник Ворсклы нашел новый клуб

Бывший центральный защитник "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе определился с новым местом продолжения карьеры. 25-летний футболист перешел в турецкий "Шанлыурфаспор".

Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

Предыдущим клубом Ндиайе был "Альтах". В составе австрийского клуба он провел 24 матча, результативными действиями не отличался.

Напомним, что Альюн выступал за "Ворсклу" с 2019 по 2021 год, при чем покинул он команду со скандалом. Футболист не захотел продлевать контракт с полтавчанами, вероятно по финансовым причинам, что привело к ряду резких высказываний со стороны представителей клуба.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Ндиайе выиграл судебное дело у полтавского клуба.

К слову, на днях к турецкому "Шанлыурфаспору" присоединился другой экс-игрок "Ворсклы" Оливье Тилль.