Звягель и Нива Бузовая. Металлист 1925 отдал по арендам защитника и голкипера

Перед стартом нового сезона " Металлист 1925 " отдал в аренду двух игроков - вратаря Максима Коваленко и защитника Юрия Потимкова.

Коваленко на правах аренды до конца сезона будет играть за второлиговский ФК "Звягель".

Потимков также до конца сезона будет играть в составе перволиговской "Нивы" из Бузовой.

21-летний Коваленко прошедший сезон провел в аренде в составах "Горняка-Спорт" (11 матчей) и винницкой "Нивы" (7 матчей).

20-летний Потомков в прошлом сезоне сыграл за "Металлист 1925" в четырех матчах Премьер-лиги.