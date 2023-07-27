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Звягель и Нива Бузовая. Металлист 1925 отдал по арендам защитника и голкипера

Премьер-лига
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Коваленко и Потимков будут получть игровую практику в низших дивизионах

Звягель и Нива Бузовая. Металлист 1925 отдал по арендам защитника и голкипера

metalist1925.com

Новина українською

Перед стартом нового сезона "Металлист 1925" отдал в аренду двух игроков - вратаря Максима Коваленко и защитника Юрия Потимкова.

Коваленко на правах аренды до конца сезона будет играть за второлиговский ФК "Звягель".

Потимков также до конца сезона будет играть в составе перволиговской "Нивы" из Бузовой.

21-летний Коваленко прошедший сезон провел в аренде в составах "Горняка-Спорт" (11 матчей) и винницкой "Нивы" (7 матчей).

20-летний Потомков в прошлом сезоне сыграл за "Металлист 1925" в четырех матчах Премьер-лиги.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Максим Коваленко ФК Звягель Нива (Бузовая)
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Источник:
Металлист 1925

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