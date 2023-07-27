Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звягель и Нива Бузовая. Металлист 1925 отдал по арендам защитника и голкипера
Коваленко и Потимков будут получть игровую практику в низших дивизионах
metalist1925.com
Перед стартом нового сезона "
Коваленко на правах аренды до конца сезона будет играть за второлиговский ФК "Звягель".
Потимков также до конца сезона будет играть в составе перволиговской "Нивы" из Бузовой.
21-летний Коваленко прошедший сезон провел в аренде в составах "Горняка-Спорт" (11 матчей) и винницкой "Нивы" (7 матчей).
20-летний Потомков в прошлом сезоне сыграл за "Металлист 1925" в четырех матчах Премьер-лиги.
Популярное сейчас
- Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО
- Динамо получило запрос о трансфере украинца от легендарного клуба - источник
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки