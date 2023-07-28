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Габовда получил должность в структуре Вереса

Премьер-лига
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Попробует себя в новом амплуа

Габовда получил должность в структуре Вереса

Фото: НК Верес

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Экс-футболист львовских "Карпат" Юрий Габовда будет работать на должности спортивного директора детской футбольной академии "Вереса".

Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

На протяжении карьеры 34-летний Габовда выступал за "Карпаты" (Львов), "Таврию" (Симферополь), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Гранит" (Микашевичи, Беларусь), "Динамо" (Минск, Беларусь), "Рух" (Львов), "Бальмазуйварош", "Халадаш" и "Дебрецен" (все - Венгрия), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино, Беларусь), "Дукла" (Прага, Чехия).

В сезоне 2022-2023 сыграл 21 матч за клуб "Сокол" (Гостоунь) во Второй лиге чемпионата Чехии.

Напомним, Академия стартует с 3-х возрастных категорий: U16, U14, U13. Директор академии - Олег Шандрук, старший тренер команды Верес U19. Вице-президент по развитию академии - Николай Гапеев, генеральный директор компании Ascet Shipping.

Первые тренировки состоятся уже в начале августа на синтетическом поле тренировочного комплекса УТБ Верес.

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В статье: Юрий Габовда Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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