Габовда получил должность в структуре Вереса

Экс-футболист львовских "Карпат" Юрий Габовда будет работать на должности спортивного директора детской футбольной академии "Вереса".

Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

На протяжении карьеры 34-летний Габовда выступал за "Карпаты" (Львов), "Таврию" (Симферополь), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Гранит" (Микашевичи, Беларусь), "Динамо" (Минск, Беларусь), "Рух" (Львов), "Бальмазуйварош", "Халадаш" и "Дебрецен" (все - Венгрия), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино, Беларусь), "Дукла" (Прага, Чехия).

В сезоне 2022-2023 сыграл 21 матч за клуб "Сокол" (Гостоунь) во Второй лиге чемпионата Чехии.

Напомним, Академия стартует с 3-х возрастных категорий: U16, U14, U13. Директор академии - Олег Шандрук, старший тренер команды Верес U19. Вице-президент по развитию академии - Николай Гапеев, генеральный директор компании Ascet Shipping.

Первые тренировки состоятся уже в начале августа на синтетическом поле тренировочного комплекса УТБ Верес.