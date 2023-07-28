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Президент УПЛ: Создана рабочая группа, которая будет контролировать качество трансляций и комментаторов

Премьер-лига
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Евгений Дикий рассказал о проекте УПЛ ТВ

Президент УПЛ: Создана рабочая группа, которая будет контролировать качество трансляций и комментаторов

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Президент УПЛ Евгений Дикий рассказал о проекте УПЛ ТВ.

– Как юридически закреплена договоренность 12 клубов? Есть ли риск, что кто-то из клубов может выйти из нее в течение сезона?

– 12 клубов передали соответствующие соглашения УПЛ, на основании чего был создан совместный проект УПЛ ТВ. Все юридически зафиксировано в правовом поле.

– По поводу рабочей группы по разработке и анализу модели дальнейшей дистрибуции совместного продукта. Можете подтвердить, что дедлайн решения о модели дальнейшей дистрибуции, которое клубы должны принять – ориентировочно сентябрь?

– Главный ориентир в этом вопросе — решение Нацсовета, которое позволит переходить к платной модели. Но решение о потенциальном переходе или не переходе на платную модель в любом случае будет согласовываться со всеми клубами. Именно для этого существует профильная рабочая группа.

Также существует рабочая группа, которая будет контролировать качество трансляции, комментаторов и т.д. То есть предусмотрен комплексный контроль за трансляциями матчей.

А отдельная рабочая группа по дистрибуции изучит все показатели, потребности рынка, объемы аудитории и т.д., на основе чего будет приниматься совместное решение, каким образом идти дальше после получения всех необходимых юридических разрешений для перехода в платный сегмент.

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В статье: Евгений Дикий телепул УПЛ ТВ
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Источник:
Трибуна

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