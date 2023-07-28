Кривбасс подпишет Вакулко и попрощается с Хобленко, - СМИ

Криворожский " Кривбасс " продолжает работу на трансферном рынке.

Как сообщает "ТаТоТаке", криворожский клуб подпишет контракт с 25-летним экс-хавбеком "Риги" Юрием Вакулко.

Кроме того, клуб принял решение расстаться с опытным нападающим Алексеем Хобленко, которым интересуются некоторые клубы УПЛ.

Напомним, что Вакулко в составе латвийского клуба выступал с лета 2021 года. За почти два года в "Риге" украинец сыграл 47 матчей и забил шесть голов.

Хобленко в "Кривбассе" с января 2022 года, при этом за эти 1,5 года успел поиграть в аренде в эстонской "Левадии" и "Карпатах".