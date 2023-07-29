Чеснаков: Нам помогло то, что Дила в конце матча сдала физически

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал, что помогло "зелено-белым" переломить ход поединка в Лиге конференций с "Дилой" (2:1) и оценил шансы команды в ответном матче:

– Пожалуй, мы не ожидали такой ловкости от соперника в первом тайме. Футболисты "Дилы" и в предыдущих поединках в Лиге конференций – с ДАКом из Словакии порадовали контролем мяча, но вчера они удивили и скоростными действиями, умением высоко прессинговать.

– Именно поэтому у футболистов "Ворсклы" до перерыва далеко не все получалось?

- Прежде всего, не надо забывать, что для нас это был первый в сезоне официальный матч, тогда как "Дила" уже сыграла несколько туров в чемпионате Грузии и дважды с ДАКом. Во-вторых, у нас в стартовом составе были новички и потому где-то еще не хватало сыгранности. Спаринги – это одно дело, а официальные поединки, где градус ответственности значительно выше – совсем другое.

– Именно бразильский новобранец и сыграл неуверенно, когда "Дила" открыла счет.

– Это была скорее коллективная ошибка.

– Что помогло устоять на ногах после этого, говоря языком боксеров, нокдауну?

– Если откровенно, то я не сомневался, что достигнем излома. Потому что знал, что ребята очень мотивированы и горят желанием не повторять промахи, которые привели к неудачам в двух последних квалификациях Лиги конференций, когда проигрывали представителям Финляндии и Швеции. Следовало добавить в интенсивности, отборе, то выяснилось, что гости к этому не готовы. Помогло нам и то, что "Дила" с ее интернациональным составом в конце матча сдала физически, - сказал Чеснаков.