  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернулся из-за границы. Кривбасс объявил о подписании воспитанника академии Днепра
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернулся из-за границы. Кривбасс объявил о подписании воспитанника академии Днепра

Премьер-лига
(1 голосов)

В последнее время он играл за границей

Вернулся из-за границы. Кривбасс объявил о подписании воспитанника академии Днепра

Фото: scdnipro1.com

Новина українською

"Кривбасс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Юрием Вакулко.

Соглашение между сторонами заключено на один год. Вакулко будет выступать в футболке с 22-м номером.

Последним клубом футболиста была латвийская "Рига". Там он выступал с июля 2021 года. В общей сложности Юрий провел за столичную команду 47 матчей, отличившись шестью голами и двумя ассистами.

“Я вернулся из Латвии в Украину. "Кривбасс" для меня – это возможность снова заявить о себе дома, на родной земле, возможность работать и развиваться профессионально в серьезном клубе под руководством Юрия Вернидуба", - прокомментировал переход Вакулко.

Полузащитник является воспитанником академии "Днепра". Он провел за первую команду "сине-бело-голубых" 29 матчей. Столько же он сыграл и в футболке "Днепра-1". Также Вакулко выступал за сербский "Партизан" и "Арсенал" Киев.

Этот трансфер стал уже седьмым летним для “Кривбасса” в текущее трансферное окно.

По теме
yellow-arrow
Динамо - чемпион? Где смотреть УПЛ 23/24? Прогноз на сезон и главные летние изменения УПЛ. ВИДЕО
yellow-arrow
Кадры решают все. Рух - Заря 2:1
yellow-arrow
Металлист подписал капитана Горняка-Спорт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вакулко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Барселиниуc (землянин)
29.07.2023 в 15:59
Да все эти усиления до ж0пы, если нет толкового, забивного нападающего. А его нет. Короче, середина таблицы, дэсь так.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде