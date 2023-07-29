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Вернулся из-за границы. Кривбасс объявил о подписании воспитанника академии Днепра
В последнее время он играл за границей
Фото: scdnipro1.com
"Кривбасс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Юрием Вакулко.
Соглашение между сторонами заключено на один год. Вакулко будет выступать в футболке с 22-м номером.
Последним клубом футболиста была латвийская "Рига". Там он выступал с июля 2021 года. В общей сложности Юрий провел за столичную команду 47 матчей, отличившись шестью голами и двумя ассистами.
“Я вернулся из Латвии в Украину. "Кривбасс" для меня – это возможность снова заявить о себе дома, на родной земле, возможность работать и развиваться профессионально в серьезном клубе под руководством Юрия Вернидуба", - прокомментировал переход Вакулко.
Полузащитник является воспитанником академии "Днепра". Он провел за первую команду "сине-бело-голубых" 29 матчей. Столько же он сыграл и в футболке "Днепра-1". Также Вакулко выступал за сербский "Партизан" и "Арсенал" Киев.
Этот трансфер стал уже седьмым летним для “Кривбасса” в текущее трансферное окно.
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