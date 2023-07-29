Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен: Используйте Вар на всех матчах УПЛ, а не только на отдельных поединках
Однако ситуация в этом контексте становится все хуже
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен поделился c Tribuna.com мнением о том, должна ли система видео повторов присутствовать на каждом матче УПЛ.
“Если есть такая возможность, то да. Тогда это будет более справедливая ситуация – используйте его на всех матчах, а не только на отдельных матчах по приглашению клубов или решению УАФ. Это мое личное мнение.
А так, то в каждой стране говорят о судействе. Есть положительные моменты с арбитрами и менее положительные для вас, как тренера и команды”, - сказал ван Леувен.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Лидер Шахтера пропустит начало сезона из-за аппендицита
- Удачный дебют Полесья в УПЛ, отстранение Ювентуса, победа Карпат. Главные новости за 28-е июля
- Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО