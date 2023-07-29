Ван Леувен: Используйте Вар на всех матчах УПЛ, а не только на отдельных поединках

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен поделился c Tribuna.com мнением о том, должна ли система видео повторов присутствовать на каждом матче УПЛ.

“Если есть такая возможность, то да. Тогда это будет более справедливая ситуация – используйте его на всех матчах, а не только на отдельных матчах по приглашению клубов или решению УАФ. Это мое личное мнение.

А так, то в каждой стране говорят о судействе. Есть положительные моменты с арбитрами и менее положительные для вас, как тренера и команды”, - сказал ван Леувен.