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Назаренко: Зимой у меня был вариант перейти в Португалию, но Днепр-1 не отпустил
Мог играть в аренде
scdnipro1.com.ua
Украинский полузащитник Александр Назаренко прокомментировал, как изменилась его зарплата после перехода из “Днепра-1” в “Полесье”, а также вспомнил возможные развития его карьеры в прошлом.
“ – В зарплате Вы выиграли?
– Я бы не сказал, что я что-то там выиграл. Мне создали хорошие условия. Но я не смотрел на деньги. Зимой у меня был вариант перейти в аренду в Португалию, "Днепр-1" не отпустил. Условия были намного меньше, чем в “Днепре”. Но я хотел перейти, просил, чтобы меня отпустили.
Разговаривал с руководством “Днепра-1”, чтобы меня отпустили. Мне ответили: мы тебя не отпустим, ты будешь играть, мы на тебя рассчитываем. А в результате я получил, что почти не играл. Это также повлияло (на решение не продлевать контракт с “Днепром-1” – прим.). Мои интересы никто не учитывал.
– То есть это для вас сугубо футбольное решение для развития игровой карьеры?
– Чисто ради футбольной жизни. Я хочу играть, я хочу прогрессировать, хочу двигаться вперед. Я всю жизнь в “Днепре”. Мне нужен новый вызов”, – сказал Назаренко в интервью УФ.
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