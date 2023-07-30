Вирт: Я не буду смотреть матчи Вереса. Это чисто принципиально, и все

Экс-наставник "Вереса" Юрий Вирт поделился мыслями на счет своей бывшей команды и рассказал, что не будет смотреть матчи ровенского клуба.

– Как будет выглядеть "Верес" в новом сезоне?

– Это не ко мне. Там уже есть главный тренер. Не будут ничего комментировать. Никакой контрольной игры "Верес" я не смотрел. Видел только склад, и все.

– "Верес" показал во всех подробностях момент вашего расставания с клубом в сериале Поворознюка. Для вас это уже в прошлом?

– Это перевернутая страница. Не скажу, что я забыл, он никогда не забудется. Я перевернул и все это отпустил. Все. Желаю "Вересу" только успехов, пусть двигаются, но уже двигаются без меня. Хотя в жизни все возможно.

– Вы сохранили "Верес" в УПЛ, был хороший контакт с командой и болельщиками. Есть мнения некоторых специалистов, что именно отношения внутри клуба с его администрацией привели к вашему разводу с командой.

– Сейчас по этой теме не хочу говорить. Не готов. На эти вопросы пока не отвечаю.

– Стартует УПЛ. Сколько матчей за тур будете смотреть?

– По возможности, думаю, все смотреть. Времени сейчас точно хватает. Но, могу одно сказать, я не буду смотреть команду "Вересок". Это сугубо важно, и все.

У меня постоянно включен телевизор и компьютер. Два матча могу увлекать. Вот моя пятница: смотрел Оболонь против "Колоса", рядом – "Карпаты" – "Хуст" (Первая лига). Это тоже интересно. Времени хватает, поэтому смотрю U-19, и Первую лигу и УПЛ. Вчера смотрел и "Движение" U-19, и "Колос" - "Оболонь" U-19. Пока европейских футболов мало, есть время посмотреть украинский.