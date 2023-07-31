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Тренер ЛНЗ Ковпак: Мы проиграли всю борьбу, все подборы, не было жажды победы

Премьер-лига
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Наставник новичка УПЛ считает поражение от "Черноморца" закономерным

Тренер ЛНЗ Ковпак: Мы проиграли всю борьбу, все подборы, не было жажды победы

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Александр Ковпак поделился мнениями после поражения от одесского "Черноморца" в стартовом туре УПЛ.

"Во-первых, результат, конечно... Первый комом вышел. Играли дома, конечно хотели, чтобы первый матч был на положительной ноте. Но мы сегодня, особенно по первому тайму, не заслуживали.

Потому что мы проиграли сегодня всю борьбу, все подборы, не было того настроя, той жажды победы, которую хотелось видеть.

Конечно, это уже следствие. По горячим следам мы не будем разбирать, но все равно я ребятам сказал в раздевалке, что каждый из нас должен пересмотреть отношение, потому что то, как мы играли в первом тайме, ну… Соперники не будут прощать.

Мы дали им очень многое сделать. Они очень многое создали моментов, и моментов очень легких. Они создали такие моменты там, где мы очень слабо играли один в один, где мы очень слабо доигрывали моменты. И в принципе к первому голу привело то, что мы не доиграли по позиции и пропустили мяч.

Я не скажу, что у нас не было моментов. Моменты тоже были, и в первом тайме были моменты. Будь там на нашей стороне характер какой-то, возможно, оно бы все развернулось в другую сторону. Команжа "Черноморец" немного сыграна команда, это видно, и, возможно, результат от этого...

Понравилось, как вышел Сергей Шестаков. Я сказал ребятам, что если бы каждый из нас, кто вышел вообще на футбольное поле, и играл с такой жаждой победы и настроения... В каждом моменте он там выгрызал эти мячи, он дал скорости, но один в поле не воин . И поэтому у нас не было поддержки. Надо правильно разобрать, принять этот первый удар и двигаться дальше. Ни в коем случае не искать виновных. Виноват я, будем разбираться", - сказал Ковпак.

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В статье: Александр Ковпак Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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