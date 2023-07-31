УПЛ вернулась! Атака Динамо будет феерить, Шахтер усиливается, Полесье уже поражает

Дождались! Украинская Премьер-лига снова радует болельщиков своими интригами. Первый тур (почти весь) позади, значит, пора делиться впечатлениями. Известный журналист и комментатор Максим Гиленко рассказывает, у кого из новичков наибольший потенциал, почему Заря провалилась во Львове, кто на подъезде к Шахтеру и почему не стоит распинать Дениса Попова за удаление в игре с Минаем.

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