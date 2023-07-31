  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ вернулась! Атака Динамо будет феерить, Шахтер усиливается, Полесье уже поражает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ вернулась! Атака Динамо будет феерить, Шахтер усиливается, Полесье уже поражает

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Первые впечатления от нового чемпионата Украины

УПЛ вернулась! Атака Динамо будет феерить, Шахтер усиливается, Полесье уже поражает

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дождались! Украинская Премьер-лига снова радует болельщиков своими интригами. Первый тур (почти весь) позади, значит, пора делиться впечатлениями. Известный журналист и комментатор Максим Гиленко рассказывает, у кого из новичков наибольший потенциал, почему Заря провалилась во Львове, кто на подъезде к Шахтеру и почему не стоит распинать Дениса Попова за удаление в игре с Минаем.

В этом выпуске

  • 01:14 – Вернидуб снова злится на судейство. Есть ли причина?
  • 03:04 – Главная звезда Черноморца – его тренер
  • 04:16 – Полесье уже сильнее середняков УПЛ
  • 05:20 – Новая Оболонь и ее удача в игре с Колоссом
  • 06:56 – Заре не хватило игроков на матч с Рухом
  • 09:57 – Динамо – Минай: стоит ли хейтить Попова?
  • 11:40 – Атака киевлян выглядит свежей
  • 12:30 – Шахтер сыграл на новом для УПЛ стадионе
  • 13:16 – Много вопросов по Трубину
  • 14:09 - Дебют Ван Леувена удался
  • 14:42 – О новичках Шахтера – Эдиналдо и Лемкине
  • 17:02 – Встреча Ворсклы и Днепра-1 перенесена, ждем их матчей в ЕК

По теме
yellow-arrow
На один день раньше. УПЛ перенесла матч Оболонь – Динамо
yellow-arrow
Шахтер провел предварительные переговоры с Чигринским - Источник
yellow-arrow
Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде