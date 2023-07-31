Премьер-лига
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УПЛ вернулась! Атака Динамо будет феерить, Шахтер усиливается, Полесье уже поражает
Первые впечатления от нового чемпионата Украины
Дождались! Украинская Премьер-лига снова радует болельщиков своими интригами. Первый тур (почти весь) позади, значит, пора делиться впечатлениями. Известный журналист и комментатор Максим Гиленко рассказывает, у кого из новичков наибольший потенциал, почему Заря провалилась во Львове, кто на подъезде к Шахтеру и почему не стоит распинать Дениса Попова за удаление в игре с Минаем.
В этом выпуске
- 01:14 – Вернидуб снова злится на судейство. Есть ли причина?
- 03:04 – Главная звезда Черноморца – его тренер
- 04:16 – Полесье уже сильнее середняков УПЛ
- 05:20 – Новая Оболонь и ее удача в игре с Колоссом
- 06:56 – Заре не хватило игроков на матч с Рухом
- 09:57 – Динамо – Минай: стоит ли хейтить Попова?
- 11:40 – Атака киевлян выглядит свежей
- 12:30 – Шахтер сыграл на новом для УПЛ стадионе
- 13:16 – Много вопросов по Трубину
- 14:09 - Дебют Ван Леувена удался
- 14:42 – О новичках Шахтера – Эдиналдо и Лемкине
- 17:02 – Встреча Ворсклы и Днепра-1 перенесена, ждем их матчей в ЕК
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