Отсчет пошел, полет нормальный. Акценты зрителя на играх 1-го тура УПЛ

В целом, на мой взгляд, старт удался. Он был не феерическим, но достаточно содержательным, привлек внимание, и продолжение ожидается с искренним интересом.

Голов могло бы быть и больше: средняя результативность – немногим более двух мячей за матч. Зато всего одна ничья. И да, к сожалению, мы вновь начали с неполного тура.

Динамо – Минай 4:1

ЛНЗ – Черноморец 0:2

Верес – Полесье 0:2

Металлист 1925 – Шахтер 1:2

Рух – Заря 2:1

Александрия – Кривбасс 1:0

Оболонь – Колос 0:0

Зрелищность. Живо смотрелось большинство игр, зрительский зачет поставил бы четырем. Откровенно подкачал лишь поединок в Александрии. Впрочем, и на такой товар нашелся покупатель – читал где-то, как обе команды благодарили за дерби. Ну, разве что за желание бороться, но здесь мы говорим не об этом. Три момента за матч – печалька.

Самой зрелищной стала самая результативная игра. Самую малость уступил ей поединок "Металлиста 1925" с "Шахтером". На уровне были также встречи во Львове и Житомире.

Интрига. А вот этого добра могло бы быть и больше. Главным убийцей интриги в туре выступило "Полесье". По моему мнению, поражение "Вереса" читалось уже после того как Макуана открыл счет на 2-й минуте: дальше у номинальных "хозяев поля" не было шансов отыграться вплоть до второго гола "гостей". А там свечи и вовсе догорели.

В последнюю четверть матча результат определялся лишь в трех матчах. Климчук принес победу "Руху" над "Зарей" на 86-й минуте. На следующей Буяльский с пенальти сделал неизбежным успех "Динамо" в игре с "Минаем". А еще минуту спустя, пожалуй, таки-мог увести "Кривбасс" от поражения Задерака, но этому помешал сэйв Шевченко.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Житомире: "Полесье" вполне "наиграло" на свои два безответных мяча. Близки к оптимальному и 1:2 "Металлиста 1925", несмотря на все кажущееся огромным преимущество "Шахтера". Исходя из элементарной арифметики моментов, на третий гол он немножко не "доиграл".

У "Александрии" с "Кривбассом" по-хорошему все должно было закончиться, не начавшись – нулями на табло. По соотношению голевых моментов ничейный исход также представляется мне более логичным в Черкассах и на стадионе "Динамо". Как известно, и "Черноморец", и киевляне добились там убедительного перевеса в счете.

А вот "Колос" по этой логике шансов должен был бы выиграть у "Оболони", ибо одного забитого мяча заслуживал наверняка.

Судейство. Оно могло повлиять на результат в двух матчах.

"Александрия" - "Кривбасс". 14-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев поля за контакт Смирного с Кожушко, при счете 1:0. Слушаем коллегу Юстаса: "И снова за рыбу гроши... Повторы не дают четкого представления, но в динамике – пенальти. Я бы поставил".

30-я минута: не назначенный пенальти туда же за контакт Бабогло с Хомченовским, при 1:0. "Здесь, исключительно на мой взгляд – судья ошибся методически. Или не хотел нагнетать, хотя получилось еще хуже. Правильным решением была бы желтая игроку Кривбасса за симуляцию и свободный удар. Тогда не было бы и удаления Семотюка".

Рефери: Козык.

"Оболонь" - "Колос". 26-я минута: нет второго предупреждения и удаления Мороза в составе хозяев. В принципе, за такой фол они полагаются. Возможно, арбитр "пожалел" киевлянина, ради пресловутого "духа игры". Рефери: Бондаренко.

Таким образом, теоретически "Кривбасс" и "Колос" могли потерять очки из-за судейских ошибок.

На бис, по просьбам телезрителей. "Динамо" - "Минай". 32-я минута: удаление Попова в составе хозяев, при счете 2:1. Юстас: "Без вариантов. Безрассудное нападение с риском нанесения травмы". Добавлю от себя: "футболнебалет" - пластилиновая отмазка костоломов.

87-я минута: пенальти в ворота гостей за фол Панасенко на Дубинчаке, при 2:1. "Он реально боднул головой – все верно". Рефери: Козыряцкий.

Везение. Фаворит Фортуны – "Александрия". Ее единственный победный мяч Шулянский забил уже на 4-й минуте, после фактического паса соперника, да еще с рикошетом.

Откровенно повезло и "Оболони". Попади на 23-й минуте Демченко чуточку левее дальней стойки ворот, и вполне вероятно, что "Колос" отпраздновал бы победу.

Личности. Самой яркой фигурой тура, на мой взгляд, стал вратарь "Металлиста 1925" Мозиль. Как и год назад в стартовом туре, в этом ему здорово помогло нападение "Шахтера".

Лучшим из полевых, кто подарил нам максимум острых моментов в игре, назову его соперника Зубкова. В тройку войдет ковавший победу "Руха" Климчук.

Более других запомнились также Танковский и Козак ("Полесье"), и Буяльский ("Динамо").

Если говорить об эффективности действий, то нельзя не назвать Бойчука ("Черноморец"), Будковского ("Полесье") и Ваната ("Динамо").

Симпатии. Больше всех для зрителя в туре играл "Шахтер". Следующим был "Рух". За ними идут "Полесье", "Динамо" и "Минай".

Меньше всего настоящего футбола я увидел в игре "Кривбасса" - один голевой момент, да и тот с некоторой натяжкой. Извиняет ли команду Вернидуба то, что она последний час играла в меньшинстве? Наверное. Также в этом смысле разочаровали "Оболонь", "Заря" и "Александрия".

Таблица. Ее по сути еще нет. Поэтому так – некоторые мысли вслух.

"Динамо" возглавило гонку, но выглядело при этом отнюдь не убедительно, и разница голов тут скорее парадоксальна.

Победа "Полесья" не должна удивлять при его амбициях и возможностях. "Верес" же выглядел под стать выражению лица его Тренера Печального Образа. Не знаю "кухни" в Ровно, но боюсь, что отставка Вирта там еще гулко аукнется.

"Рух" выдал сенсацию, что бы там не говорилось о "проблемах индейцев" в "Заре". И весь пиар, которым сопровождался приход Ненада Лалатовича, пока только вызывает реакцию типа "не надо ла-ла". Искренне надеюсь, что пока.

Фото - ФК Рух

Показала себя конкурентной "Оболонь". А ЛНЗ я не спешил бы оценивать по первому результату: его поражение – скорее заслуга более опытного соперника.

Анонсы. Любопытных пар хватает. Но выделю, по традиции, три.

"Днепр-1" - "Полесье". Экзамен для дерзкого дебютанта на уровне участника еврокубков. Да и как днепряне будут выглядеть против такого соперника?

"Рух" - "Ворскла". Разовьют ли львовяне свой успех? Какой вернется из дальних странствий и как стартует в УПЛ обновленная полтавская команда?

"Оболонь" - "Динамо". Будет ли игра команды Луческу более убедительной? Насколько легко она управится с новичком? Фактическое равенство шансов с "Минаем" - лишь досадный эпизод? Дерби – это лишь статус данного поединка?

Смотрите на экранах и мониторах страны: второй тур УПЛ – в течение этой недели. А через неделю мы его здесь обсудим. До встречи!