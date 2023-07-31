Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борячук на полноценной основе перейдет в Металлист 1925, - источник
Клубы уже договорились о трансфере
фото - ФК Металіст 1925
Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук на полноценной основе перейдет в "
"Из того, что я знаю, Борячук в скором времени будет представлен как игрок "Металлиста 1925". Его контракт с "Шахтером" истекает. "Металлист 1925" договорился о полноценном трансфере Андрея.
Пока Борячук травмирован. На поле его ожидать не следует раньше, чем после международной паузы в сентябре. Борячук уже играл в "Металлисте 1925". Им интересовался "Рух", но "Металлист 1925" выигрывает конкуренцию", - сказал Вацко.
27-летний Борячук в прошлом сезоне провел 8 матчей в аренде за "Металлист 1925" (3 гола). Еще в 2 матчах он отыграл за "Шахтер".
Популярное сейчас
- Шахтер объявил о подписании вингера молодежной сборной Бразилии
- Шахтер провел предварительные переговоры с Чигринским - Источник
- Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе
- Металлист 1925 - Шахтер. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
Новости по теме
- 18:17 Украинские Габелок: После истории с Владой Седан Зинченко и Борячук перестали общаться
- 18:18 Украинские Заря продолжает хотеть Борячука, но Шахтер не устраивает сумма, которую предлагают луганчане
- 12:57 Украинские Эдмар рассказал, может ли остаться арендованный форвард Шахтера в Металлисте 1925