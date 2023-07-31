Борячук на полноценной основе перейдет в Металлист 1925, - источник

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук на полноценной основе перейдет в " Металлист 1925 ", сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Из того, что я знаю, Борячук в скором времени будет представлен как игрок "Металлиста 1925". Его контракт с "Шахтером" истекает. "Металлист 1925" договорился о полноценном трансфере Андрея.

Пока Борячук травмирован. На поле его ожидать не следует раньше, чем после международной паузы в сентябре. Борячук уже играл в "Металлисте 1925". Им интересовался "Рух", но "Металлист 1925" выигрывает конкуренцию", - сказал Вацко.