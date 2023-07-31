  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Борячук на полноценной основе перейдет в Металлист 1925, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борячук на полноценной основе перейдет в Металлист 1925, - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Клубы уже договорились о трансфере

Борячук на полноценной основе перейдет в Металлист 1925, - источник

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук на полноценной основе перейдет в "Металлист 1925", сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Из того, что я знаю, Борячук в скором времени будет представлен как игрок "Металлиста 1925". Его контракт с "Шахтером" истекает. "Металлист 1925" договорился о полноценном трансфере Андрея.

Пока Борячук травмирован. На поле его ожидать не следует раньше, чем после международной паузы в сентябре. Борячук уже играл в "Металлисте 1925". Им интересовался "Рух", но "Металлист 1925" выигрывает конкуренцию", - сказал Вацко.

27-летний Борячук в прошлом сезоне провел 8 матчей в аренде за "Металлист 1925" (3 гола). Еще в 2 матчах он отыграл за "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
Срна: Шахтер возвращается туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрый вингер
yellow-arrow
Суркис: Яремчук мог бы вернуться в Динамо, но аппетиты в трансфере и в зарплате нужно снизить
yellow-arrow
Шесть команд стартовали с победы. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
31.07.2023 в 21:31
Зачем было забирать ?типичная тактика кротов-взять игрока - усадить на лавку на полтора года и потом отдать с травмой обратно.Уровень футбола будет расти с таким темпом)))
Ответить
0
-1
fanatSD (донецк)
31.07.2023 в 21:46
не суй своё вонючее хлебало куда не просят.тупая упоротая гнида.
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
31.07.2023 в 21:53
Так это ж изначально их игрок был.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде