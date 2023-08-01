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Кожушко: Полтора тайма играли в меньшинстве. Повлияла судейская ошибка
Полузащитник "Кривбасса" - о поражении от "Александрии"
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал выездной матч 1-го тура УПЛ против "Александрии" (0:1), дебютный для себя поединок в составе красно-белых.
- Олег, игра давалась, но удаление и нереализованные моменты - и вот такой результат. Как прокомментируешь?
- Тяжелый матч, ведь мы полтора тайма играли в меньшинстве. Считаю, здесь повлияла судейская ошибка, но не хотелось бы касаться этой темы. В полных составах игра давалась, но все же после этого стало труднее и физически, и психологически. В целом у нас были достаточно неплохих отрезков по игре.
- О чем просил Юрий Вернидуб в перерыве?
- В перерыве Юрий Николаевич просил не сбавлять обороты, несмотря на то, что мы в меньшинстве. Работать, работать и еще раз работать. Просил играть до конца, говорил, что у обязательно будет свой момент. Мы так и делали. Играли до последней минуты. Думаю, нам не стыдно за себя, ведь выложились на все сто. Уверен, наши победы впереди, - сказал Кожушко.
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