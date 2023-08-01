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Защитником Полесья интересуются два клуба австрийской Бундеслиги
Украинский игрок может перебраться в Европу
Фото: ФК Полісся
Центральный защитник Сергей Чоботенко, который этим летом перебрался в "Полесье", заинтересовал клубы австрийской Бундеслиги. Об этом пишет Football Hub.
Согласно данным источника, это "Аустрия" из Вены и "Хартберг". Сообщается, что скауты обеих команд обратили внимание на футболиста во время недавно спарринга житомирского клуба с венским "Рапидом", который завершился вничью 1:1.
26-летний Чоботенко перешел в "Полесье" в статусе свободного агента. До этого он также выступал за "Мариуполь" и "Колос". В прошлом сезоне защитник отыграл 26 матчей за ковалевцев во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
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