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Защитником Полесья интересуются два клуба австрийской Бундеслиги

Премьер-лига
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Украинский игрок может перебраться в Европу

Защитником Полесья интересуются два клуба австрийской Бундеслиги

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Центральный защитник Сергей Чоботенко, который этим летом перебрался в "Полесье", заинтересовал клубы австрийской Бундеслиги. Об этом пишет Football Hub.

Согласно данным источника, это "Аустрия" из Вены и "Хартберг". Сообщается, что скауты обеих команд обратили внимание на футболиста во время недавно спарринга житомирского клуба с венским "Рапидом", который завершился вничью 1:1.

26-летний Чоботенко перешел в "Полесье" в статусе свободного агента. До этого он также выступал за "Мариуполь" и "Колос". В прошлом сезоне защитник отыграл 26 матчей за ковалевцев во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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В статье: Аустрия (Вена) Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко Хартберг
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Источник:
Football Hub

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