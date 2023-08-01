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"Пора мне и Бессонову возвращаться". Леоненко - о возможном камбэке Чигринского в Шахтер
Экс-форвард считает, что защитник лишним точно не будет
Фото: dynamo.kiev
Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, разобрал все плюсы и минусы возможного возвращения Дмитрия Чигринского в "Шахтер".
– Усилит ли Чигринский нынешний "Шахтер"?
– Сложно ответить. Для Чигринского этот переход плюс, а для команды – вопрос. Хорошо, что "Шахтер" вернул Дмитрия и таким образом показал, что не забывает своих. Ракицкий, например, очень хорошо выглядит, хотя от него мало чего ожидали. Чигринский точно не помешает нашему чемпионату, тем более он хороший парень.
– Чигринский в 36 лет будет тянуть уровень "Шахтера" или он больше рассматривается в качестве резервиста?
– Может, ван Леувен импровизирует. Он же из ненужных футболистов сделал команду в "Заре", почему ему не повторить это в "Шахтере". Сейчас в Украине такой уровень футбола, что и до 40 лет можно играть, так что я не удивлюсь, если Чигринский будет играть в основе. Каши он точно не испортит. Смотрю, уже пора мне и Бессонову возвращаться.
– Чигринский сильнее или слабее Матвиенко, Бондаря, Ракицкого?
– Чигринский точно сильнее Бондаря. У Бондаря только возраст моложе, а привозит он очень часто. Скорее всего, Дмитрия и взяли на его место. Я не удивлюсь, если Чигринский вытеснит из основы Бондаря и тот после восстановления вообще не будет попадать в состав. Вверху Чигринский играет лучше, чем Бондарь, опыта у него тоже больше, а скорость в защите не особо нужна, главное – читать игру.
Что касается Ракицкого и Матвиенко, то надо посмотреть первые матчи Дмитрия после возвращения, чтобы высказывать мнение.
– По информации ТаТоТаке, приглашение Чигринского – это идея Срны. Не будет ли такого, что Дмитрия подпишут без ведома ван Леувена и это скажется на отношении к нему тренера?
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать характер ван Леувена. Мое мнение – что "Шахтеру" Чигринский точно не помешает, а то мне кажется, что у нас центральные защитники закончились.
– Если не "Шахтер", то какой клуб и чемпионат подойдет Чигринскому?
– В любом не топовом чемпионате он может играть ‒ те же Кипр, ОАЭ, Индия, Греция. В Саудовскую Аравию только вряд ли позовут, туда сейчас за 50-100 миллионов футболистов приглашают, но я думаю, что это мыльный пузырь и скоро он лопнет, как было с Китаем, - считает Леоненко.
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