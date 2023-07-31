Шахтер провел предварительные переговоры с Чигринским - Источник

"Шахтер" ведет переговоры с центральным защитником Дмитрием Чигринским, утверждает ТаТоТаке.

Донецкий клуб сделал предложение 36-летнему украинцу. Согласно данным источника, этот кадровый ход - идея экс-партнера Чигринского по "Шахтеру" Дарио Срны. Директор по футболу горняков уже провел предварительные переговоры с футболистом и получил согласие. Сейчас решается вопрос с клубом игрока.

Интересно, что ранее Чигринский сообщал, что покинул "Ионикос" после завершения сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Дмитрий провел за клуб 26 матчей и забил 1 мяч, но клуб украинца вылетел во вторую греческую Суперлигу. Его стоимость на Transfermarkt - 200 тыс евро.

Ранее "Шахтер" объявил о трансфере израильского центрбека.