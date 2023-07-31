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Шахтер провел предварительные переговоры с Чигринским - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский защитник может вернуться в донецкий клуб

Шахтер провел предварительные переговоры с Чигринским - Источник

Фото: The Times Hub

Новина українською

"Шахтер" ведет переговоры с центральным защитником Дмитрием Чигринским, утверждает ТаТоТаке.

Донецкий клуб сделал предложение 36-летнему украинцу. Согласно данным источника, этот кадровый ход - идея экс-партнера Чигринского по "Шахтеру" Дарио Срны. Директор по футболу горняков уже провел предварительные переговоры с футболистом и получил согласие. Сейчас решается вопрос с клубом игрока.

Интересно, что ранее Чигринский сообщал, что покинул "Ионикос" после завершения сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Дмитрий провел за клуб 26 матчей и забил 1 мяч, но клуб украинца вылетел во вторую греческую Суперлигу. Его стоимость на Transfermarkt - 200 тыс евро.

Ранее "Шахтер" объявил о трансфере израильского центрбека.

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В статье: Дмитрий Чигринский Шахтер (Донецк) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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scorpius (Ck)
31.07.2023 в 14:27
И зачем нам эта хрустальная мумия?
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+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
31.07.2023 в 14:41
Я думаю - это как и у Ярмоленко, последний аккорд в родной команде. А заодно решение усилить защиту опытным игроком на время травмы Бондаря. В нынешней ситуации по стране найти быстро опытного и хорошего защитника, та ещё проблема.
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0
0
fanatSD (донецк)
31.07.2023 в 14:05
только его и не хватало
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0
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MaximSK (Киев)
31.07.2023 в 14:31
Ты радуешься этому трансферу?
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0
0
fanatSD (донецк)
31.07.2023 в 14:37
не дай бог.зачем он нужен.лучше пусть выкупят таловерова
0
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