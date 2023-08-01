Не смог убедить ван Леувена. 19-летний защитник Шахтера будет искать новую команду

19-летний центральный защитник " Шахтера " Даниил Удод, который проводил летние сборы с первой командой "горняков", не смог убедить главного тренера Патрика ван Леувена в своей квалификации.

Нидерландский тренер пробовал Данила на позиции опорного полузащитника, где тот был удален в товарищеском матче против греческого АЕКа.

По информации Sport.ua, Даниил не хочет возвращаться в Украину для выступлений за юношескую команду "горняков" или искать аренду в клубах УПЛ. Удод стремится найти себе новую команду в Европе на правах аренды. Среди приоритетных стран – Нидерланды и Бельгия.

Также отмечается, что "Шахтер" не готов отпускать футболиста на полноценной основе.

Прошлый сезон защитник провел в юношеской команде "Аль-Айна".