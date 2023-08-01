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Не смог убедить ван Леувена. 19-летний защитник Шахтера будет искать новую команду

Премьер-лига
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(1 голосов)

Даниил Удод снова уйдет в аренду

Не смог убедить ван Леувена. 19-летний защитник Шахтера будет искать новую команду

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

19-летний центральный защитник "Шахтера" Даниил Удод, который проводил летние сборы с первой командой "горняков", не смог убедить главного тренера Патрика ван Леувена в своей квалификации.

Нидерландский тренер пробовал Данила на позиции опорного полузащитника, где тот был удален в товарищеском матче против греческого АЕКа.

По информации Sport.ua, Даниил не хочет возвращаться в Украину для выступлений за юношескую команду "горняков" или искать аренду в клубах УПЛ. Удод стремится найти себе новую команду в Европе на правах аренды. Среди приоритетных стран – Нидерланды и Бельгия.

Также отмечается, что "Шахтер" не готов отпускать футболиста на полноценной основе.

Прошлый сезон защитник провел в юношеской команде "Аль-Айна".

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В статье: Шахтер (Донецк) Данил Удод
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (3)
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Грязный Гаррик (C)
01.08.2023 в 19:08
А почему не в аренду в Украине?Много команд нуждается в игроках-Удод мог бы усилить ЛНЗ или Оболон?Как они выезжают...или это другое...?
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fanatSD (донецк)
01.08.2023 в 18:58
поиграет в аренде.вернут если захотят
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Cassid (Kiev)
01.08.2023 в 18:49
Видел только один матч на сборах. Там он играл опорника, а не защитника.
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