Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не смог убедить ван Леувена. 19-летний защитник Шахтера будет искать новую команду
Даниил Удод снова уйдет в аренду
Фото: ФК Мариуполь
19-летний центральный защитник "
Нидерландский тренер пробовал Данила на позиции опорного полузащитника, где тот был удален в товарищеском матче против греческого АЕКа.
По информации Sport.ua, Даниил не хочет возвращаться в Украину для выступлений за юношескую команду "горняков" или искать аренду в клубах УПЛ. Удод стремится найти себе новую команду в Европе на правах аренды. Среди приоритетных стран – Нидерланды и Бельгия.
Также отмечается, что "Шахтер" не готов отпускать футболиста на полноценной основе.
Прошлый сезон защитник провел в юношеской команде "Аль-Айна".
Популярное сейчас
- Панатинаикос - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины
- Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу в одной из областей Украины
- "Вся эта желчь вернется вдвойне", - жена Бондаря вступилась за мужа, который получил тяжелую травму
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО