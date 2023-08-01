Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Кривбасса из-за рецидива травмы выбыл на 8-9 месяцев
Дмитрий Семенов получил рецидив на предсезонке
Фото: fckryvbas.com
Защитник "
Как сообщает пресс-служба клуба, игрок получил рецидив травмы во время предсезонного сбора, оступившись при отборе мяча и теперь будет вынужден пропустить 8-9 месяцев.
В ноябре 2022 года Семенов перенес операцию из-за разрыва передней крестообразной связки. Защитник начал беговую работу вместе с командой в марте.
В прошлом сезоне Семенов сыграл в восьми матчах за "Кривбасс", не отличившись результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.
Популярное сейчас
- ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда
- Панатинаикос - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- Игроки Днепра-1 отравились накануне игры с Панатинаикосом - Журналист
- Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО