Защитник Кривбасса из-за рецидива травмы выбыл на 8-9 месяцев

Защитник " Кривбасса " Дмитрий Семенов из-за рецидива старой травмы долгое время проведет в лазарете.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок получил рецидив травмы во время предсезонного сбора, оступившись при отборе мяча и теперь будет вынужден пропустить 8-9 месяцев.

В ноябре 2022 года Семенов перенес операцию из-за разрыва передней крестообразной связки. Защитник начал беговую работу вместе с командой в марте.

В прошлом сезоне Семенов сыграл в восьми матчах за "Кривбасс", не отличившись результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.