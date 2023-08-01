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Защитник Кривбасса из-за рецидива травмы выбыл на 8-9 месяцев

Премьер-лига
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Дмитрий Семенов получил рецидив на предсезонке

Защитник Кривбасса из-за рецидива травмы выбыл на 8-9 месяцев

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Дмитрий Семенов из-за рецидива старой травмы долгое время проведет в лазарете.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок получил рецидив травмы во время предсезонного сбора, оступившись при отборе мяча и теперь будет вынужден пропустить 8-9 месяцев.

В ноябре 2022 года Семенов перенес операцию из-за разрыва передней крестообразной связки. Защитник начал беговую работу вместе с командой в марте.

В прошлом сезоне Семенов сыграл в восьми матчах за "Кривбасс", не отличившись результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Семенов
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