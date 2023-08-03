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Назаренко: Начал следить за Полесьем еще когда Усик дебютировал на зимнем турнире
Хавбек рассказал, почему выбрал житомирский клуб для продолжения карьеры
Фото: ФК Полісся
Новичок "Полесья", полузащитник Александр Назаренко в интервью клубной пресс-службе объяснил, чем его заинтересовал житомирский клуб.
- Приветствуем в "Полесье". Почему выбрал именно "Полесье" для продолжения карьеры? Что было определяющим фактором при выборе?
- Спасибо за приветствие, мне очень приятно находиться в вашем клубе и я рад присоединиться. Я давно знал, что "Полесье" интересуется мной и есть возможность продолжить мою карьеру именно в этом клубе. Мне позвонил президент клуба и предложил мне перейти в "Полесье". Я сказал: почему бы и нет, амбициозная команда. Все видят на каком уровне сейчас "Полесье", команда хорошо играет, сделали такую базу. Созданы все условия, чтобы достичь тех целей, которые поставлены перед командой.
- Следил ли ты за "Полесьем" ранее в Первой лиге и видел ли дебютный матч в УПЛ? Охарактеризуй команду по своему мнению.
- Я начал следить за "Полесьем" еще когда Усик дебютировал на зимнем турнире. И с тех пор я начал следить за этим проектом. Я бы сказал, что "Полесье" - это "волки", команда очень амбициозная и перспективная, хорошие футболисты собраны. И есть все для того, чтобы достичь той планки, которую ставит перед собой клуб.
- Выдели трех футболистов в нынешнем составе "Полесья" (по любому критерию) и обоснуй свой выбор.
- Скажу о тех, с кем мне пришлось поиграть в одной команде - это Никита Кравченко, Влад Шаповал и, если брать Первую игру, то Филипп Будковский. С Никитой мы играли вместе. Это тот игрок, который много работает на команду. Это может быть не очень заметно, но он очень много сил тратит для общего результата команды и с ним на фланге мне было очень приятно играть. Та же ситуация и с Владом Шаповалом - он играет слева в защите, а я также могу играть левого вингера. С ним также очень удобно играть. Филипп Будковский - очень высокий нападающий, даже в первой тренировке с ним пришлось взаимодействовать и мне это понравилось.
- Кого еще из команды ты знал до перехода сюда? Возможно, ты имеешь приятельские или дружеские отношения с кем-то из игроков?
- Знал я Никиту и Влада. Конечно, приходилось играть и против других игроков, которые здесь сейчас находятся. С некоторыми пересекались, с тем же Сергеем Чоботенко. Пусть и недолго, но играли вместе, - рассказал Назаренко.
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