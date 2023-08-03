  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назаренко: Начал следить за Полесьем еще когда Усик дебютировал на зимнем турнире
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назаренко: Начал следить за Полесьем еще когда Усик дебютировал на зимнем турнире

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал, почему выбрал житомирский клуб для продолжения карьеры

Назаренко: Начал следить за Полесьем еще когда Усик дебютировал на зимнем турнире

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Новичок "Полесья", полузащитник Александр Назаренко в интервью клубной пресс-службе объяснил, чем его заинтересовал житомирский клуб.

- Приветствуем в "Полесье". Почему выбрал именно "Полесье" для продолжения карьеры? Что было определяющим фактором при выборе?

- Спасибо за приветствие, мне очень приятно находиться в вашем клубе и я рад присоединиться. Я давно знал, что "Полесье" интересуется мной и есть возможность продолжить мою карьеру именно в этом клубе. Мне позвонил президент клуба и предложил мне перейти в "Полесье". Я сказал: почему бы и нет, амбициозная команда. Все видят на каком уровне сейчас "Полесье", команда хорошо играет, сделали такую базу. Созданы все условия, чтобы достичь тех целей, которые поставлены перед командой.

Читайте такжеСтало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко

- Следил ли ты за "Полесьем" ранее в Первой лиге и видел ли дебютный матч в УПЛ? Охарактеризуй команду по своему мнению.

- Я начал следить за "Полесьем" еще когда Усик дебютировал на зимнем турнире. И с тех пор я начал следить за этим проектом. Я бы сказал, что "Полесье" - это "волки", команда очень амбициозная и перспективная, хорошие футболисты собраны. И есть все для того, чтобы достичь той планки, которую ставит перед собой клуб.

Читайте такжеОфициально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем

- Выдели трех футболистов в нынешнем составе "Полесья" (по любому критерию) и обоснуй свой выбор.

- Скажу о тех, с кем мне пришлось поиграть в одной команде - это Никита Кравченко, Влад Шаповал и, если брать Первую игру, то Филипп Будковский. С Никитой мы играли вместе. Это тот игрок, который много работает на команду. Это может быть не очень заметно, но он очень много сил тратит для общего результата команды и с ним на фланге мне было очень приятно играть. Та же ситуация и с Владом Шаповалом - он играет слева в защите, а я также могу играть левого вингера. С ним также очень удобно играть. Филипп Будковский - очень высокий нападающий, даже в первой тренировке с ним пришлось взаимодействовать и мне это понравилось.

- Кого еще из команды ты знал до перехода сюда? Возможно, ты имеешь приятельские или дружеские отношения с кем-то из игроков?

- Знал я Никиту и Влада. Конечно, приходилось играть и против других игроков, которые здесь сейчас находятся. С некоторыми пересекались, с тем же Сергеем Чоботенко. Пусть и недолго, но играли вместе, - рассказал Назаренко.

По теме
yellow-arrow
Третий праздник Осени. Став Лемкин очень взрослый и связан с Украиной
yellow-arrow
Бескоровайный: Петраков - лучший тренер Украины после Лобановского
yellow-arrow
Форвард Шахтера может перейти в Александрию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Александр Назаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде