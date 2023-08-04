Чоботенко: Полесью нужно нейтрализовать Пихаленка и Довбика

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал, что думает о предстоящем матче с "Днепром-1" во 2-м туре УПЛ.

"Прежде всего, это сбалансированная команда, имеющая в своем составе игроков национальной сборной, индивидуально сильных игроков - лидеров команды, как Пихаленок, Довбик. Поэтому нужно готовиться к этому. Возможно, они играют не столько в комбинационный футбол, а больше за счет своих лидеров, которые умеют делать разницу. Поэтому их надо нейтрализовать и, думаю, тогда все будет хорошо.

"Днепр-1" будет играть после матча с "Панатинаикосом"? Это уже не наши проблемы. Эта команда играет уже второй сезон в еврокубках и в том году они играли в таком же ритме. Я думаю, что тогда это было даже сложнее, потому что это был их первый опыт, а сейчас уже это опытная команда, которая играет через каждые три дня. Но опять же - это не наши проблемы. Мы должны смотреть на себя, а они - пусть сами разбираются", - сказал Хобленко.