Дебют 2.0. Как "динамовцы" стартовали по возвращении в киевский клуб

С момента возвращения Андрея Ярмоленко в "Динамо" публика с нетерпением ждала появления легенды. Надо сказать, что возникший ажиотаж помешал получить полное удовольствие от дебюта - вингер неплохо влился в игру против "Миная", однако все ожидали увидеть хоть какое-то результативное действие.

Никакой катастрофы не произошло - несомненно, Ярмола еще успеет отличиться сотым голом в УПЛ. В то же время мы решили вспомнить, как себя показали другие знаковые динамовцы после того, как снова примеряли знакомые цвета.

Сергей Ребров

Когда произошел матч: 9 июля 2005 года, "Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (4:3), Суперкубок Украины-2005.

Если обобщить, то Ребров хорошо зарекомендовал себя в кампании 2005/06 - отличился 14 голами, помог победить в национальном кубке, а затем уехал на чемпионат мира, где запомнился пушечным выстрелом Саудовской Аравии.

Однако, если воспроизвести июльские события 2005-го, то ни Сергей Станиславович, ни клуб не поразили. Универсал появился в Суперкубке против "Шахтера", создал определенную остроту, но вынужденно ушел еще до перерыва. Полученное повреждение оказалось несерьезным, но повлияло на ход встречи - Реброва не хватило в серии послематчевых пенальти (подвели Горан Саблич и Максим Шацких).

Да и в конце концов "акклиматизация" 32-летнего универсала требовала терпения - например, в его отсутствие "бело-синие" не справились с "Туном" в квалификации Лиги чемпионов, что стоило Леониду Буряку должности. Что интересно, во внутреннем чемпионате Сергей Станиславович стартовал лучше - присоединился к разгрому алчевской "Стали" (4:0) и огорчил вратаря Андрея Комарницкого на 63 минуте.

Владислав Ващук

Когда произошел матч: 29 августа 2005 года, "Динамо" - "Металлург" Донецк - 3:1, 7 тур ЧУ

Все помнят, как Владислав Ващук прощался с "Динамо". Защитник считал, что его травмированным "кинули" в тяжелой ситуации, однако и переход в московский "Спартак" точно не прибавил репутационных баллов. Тем не менее, приглашение состоялось - у центрбека закончился контракт с "Черноморцем", сразу возник ряд предложений, и пока Владислав думал, вмешались "бело-синие".

Стороны быстро пожали руки - во-первых, в трансфере были лично заинтересованы братья Суркисы, во-вторых, обрадовался Анатолий Демьяненко, который за счет Ващука надеялся расширить обойму. Если к Сергею Федорову не было претензий, то легионеры вместе с молодежью не убеждали. Примечательно, что Ващук, как вышел против донецкого "Металлурга", так и отыграл все отведенное ему время от звонка до звонка.

И мы говорим не о конкретных 90 минутах, в течение которых столичный коллектив уверенно разобрался с соперником (скальп сняли Ринкон, Ротань и Ребров), а охватываем весь сезон. Владислав стал незаменимым и исполнял не последнюю роль до прихода Юрия Семина.

Андрей Шевченко

Когда произошел матч: 31 августа 2009 года, "Динамо" - "Металлург" Донецк - 3:1, 6 тур ЧУ

Андрей Шевченко предстал перед киевской публикой по-королевски. Обладатель Золотого мяча-2004 устал от травм и неудачных попыток закрепиться в "Челси", однако по понятным причинам был очень ожидаем в родных пенатах.

Шеву придержали до второго тайма, выпустили вместо Дениса Гармаша и при счете 2:1 украинец развил перформанс - был активен и реализовал одиннадцатиметровый удар. Артем Милевский, штатный пенальтист, послушно отошел в сторону - через мгновение Андрей спокойно нокаутировал Владимира Дышленковича.

Александр Алиев

Когда произошел матч: 20 марта 2011 года, "Днепр" - "Динамо" - 1:0, 22 ЧУ

Александр Алиев хвостиком путешествовал за Юрием Семиным - направился в "Локомотив", затем был возвращен в "Динамо". Вот только появился полузащитник в плохой форме - пропустил два зимних сбора с "железнодорожниками" и тренировался самостоятельно. К тому же клубы долго не могли договориться, что также отсрочило вовлечение Александра в интенсивный режим - как следствие, в марте 2011-го он выглядел "никаким".

Начало весенней части было пропущено, а поединок с "Днепром" прошел по негативному сценарию - на 51 минуте Иван Стринич и Евгений Коноплянка смастерили взятие ворот. Семин был вынужден реагировать, выпустил Алиева вместо Милоша Нинковича, однако желанного эффекта не добился. Саша пробовал цепляться за эпизоды, но был объективно далек от хороших кондиций - собственно, так продолжалось весь оставшийся сезон 2010/11.

Александр Рыбка

Когда произошел матч: 20 февраля 2014 года "Динамо" - Валенсия" - 0:2, 1/16 Лиги Европы

Александр Рыбка воспринимался предателем после того, как отозвался на предложение донецкого "Шахтера". Вратарь подтвердил класс, несколько омрачил Андрея Пятова, но все перечеркнул печальный допинговый скандал. Контракт с "оранжево-черными" был разорван, впрочем, впоследствии Игорь Суркис разрешил Рыбке тренироваться вместе с "динамовцами".

Несмотря на недовольство аудитории, в ноябре 2013-го Александр подписал трудовой договор, вступивший в силу зимой 2014-го. Надо признать, что прибытие Рыбки оказалось уместным - Шовковский часто ломался, был нестабильным и это подтвердилось против "Валенсии" в Лиге Европы.

Надрыв задней поверхности бедра заставил Олега Блохина бросить в бой Рыбку - к сожалению, наш герой не справился с Эдуардо Варгасом и Софьяном Фегули, со своей стороны дожавшей "бело-синих" в концовке второго тайма. Стоит ли ругать голкипера? Учитывая тот факт, что команда отправилась на Кипр из-за разгорания российско-украинской войны и мало думала о футболе, нет смысла на кого-то спускать собак.

Денис Бойко

Когда произошел матч: 15 февраля 2018 года, АЕК Афины - "Динамо" - 1:1, 1/16 Лиги Европы

Не секрет, что Денис Бойко провалился за границей. Упущенный шанс в "Бешикташе" и неудачная аренда в "Малагу" дали понять, что европейский вояж близок к печальному концу. А вот "Динамо" нуждалось в качественном кипере - по состоянию на зиму 2018-го те же Максим Коваль и Георгий Бущан не убеждали, чтобы сделать между ними окончательный выбор.

Зато Бойко "вписался" как следует, хотя и не смог напрямую в борьбе с АЕКом избежать пропущенного мяча. Киевляне лидировали благодаря Виктору Цыганкову, однако под занавес игры избрали неверную стратегию сдерживания. По спортивным канонам такое наказывается - Денис не дотянулся до круглого во время исполнения стандарта и ничем не помог, когда Лазарос Христодулопулос оказался на прострельной позиции.

Руслан Ротань

Когда произошел матч: 18 февраля 2018 года, "Динамо" - "Олимпик" - 1:0, 20 тур ЧУ

Летом 2017-го Ротань с помпой перебрался в пражскую "Славию" - его, Данни и Халила Алтынтопа подписали для повышения конкурентоспособности в Лиге чемпионов. К сожалению, миссия не осуществилась - чехи не справились с кипрским АПОЭЛем и остановились на стадии плей-офф.

С того момента важность Ротаня, как и всех возрастных игроков, заметно уменьшилась - клуб перенастроился на молодежь и зимой по логическим причинам простился с полузащитником. "Динамо" также было правым - Руслан Петрович мог похвастаться огромным опытом, а Шапаренко с Шепелевым только набирали обороты.

Решил ли новичок срочные проблемы? Если честно, глобально не подвел - страховал, где этого требовала ситуация. Ротань отбегал 90 минут против "Олимпика", наработал на желтую карточку, в дальнейшем латал дыры, как просил Александр Хацкевич - а чего вы в полном серьезе ждали от 36-летнего исполнителя? На финише розыгрыша 2017/18 пожали руки, Руслан рассчитывал продолжить карьеру, но в октябре 2018-го поставил точку по семейным обстоятельствам.

Артем Кравец

Когда произошел матч: 19 сентября 2020 года, "Динамо" - "Львов" - 3:1, 3 тур ЧУ

С Кравцем случился анекдотический эпизод - центрфорвард специально приехал из Турции, а уже через месяц согласовал бумаги с "Коньяспором". Мирча Луческу привлек Артема на поединок со "Львовом" (23 минуты), а затем обвинил в том, что футболист хочет исключительно выступать в старте.

Сам воспитанник клуба смолчал, лишь впоследствии признал, что не собирался сидеть на скамейке запасных и поэтому максимально быстро договорился с людьми, причастными к переговорам с "бело-зелеными". Как итог, 23 сентября Кравец красовался в новых цветах и достойно провел завершающий этап карьеры.