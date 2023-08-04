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Панков: Возвращение Чигринского в Шахтер в 36 лет – это чистый кайф

Премьер-лига
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(1 голосов)

Легенда возвращается в Шахтер

Панков: Возвращение Чигринского в Шахтер в 36 лет – это чистый кайф

instagram.com/pankov_agent

Новина українською

Агент Александр Панков, представляющий интересы новичка "Шахтера" Дмитрия Чигринского, прокомментировал очередное возвращение в клуб 36-летнего ветерана.

"Самые быстрые переговоры за мою 15-летнюю карьеру. Я хочу запомнить и наслаждаться этим мгновением очень долго, потому что знаю, как Дмитрий ждал возвращения в "Шахтер".

За семь лет нашего сотрудничества мы видели много интересных моментов, но возвращение в "Шахтер" в 36 лет – это чистый кайф", – написал Панков.

Напомним, что Чигринский вернулся в "Шахтер" в качестве свободного агента. Контракт с игроком заключен на один год.

36-летний защитник – воспитанник академии "Шахтера". В составе первой команды дебютировал в 2004 году. В общей сложности за "горняков" он провел 189 матчей и забил 16 голов. В составе сборной Украины на его счету 29 матчей.

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В статье: Дмитрий Чигринский Шахтер (Донецк) Александр Панков
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Комментарии (3)
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Доктор Хаймарс
04.08.2023 в 22:11
Отец Дмитрий и его приход.
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+1
0
adey (Korosten)
04.08.2023 в 22:06
А нахіба він там потрібен?Чи академія Шахтаря за 15 років не змогла знайти нормального гравця на його позицію?
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0
0
Грязный Гаррик (C)
04.08.2023 в 21:18
Верю Дима еще пару сезонов отыграет на Благо Шахтёра
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