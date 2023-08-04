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Панков: Возвращение Чигринского в Шахтер в 36 лет – это чистый кайф
Легенда возвращается в Шахтер
instagram.com/pankov_agent
Агент Александр Панков, представляющий интересы
"Самые быстрые переговоры за мою 15-летнюю карьеру. Я хочу запомнить и наслаждаться этим мгновением очень долго, потому что знаю, как Дмитрий ждал возвращения в "Шахтер".
За семь лет нашего сотрудничества мы видели много интересных моментов, но возвращение в "Шахтер" в 36 лет – это чистый кайф", – написал Панков.
Напомним, что Чигринский вернулся в "Шахтер" в качестве свободного агента. Контракт с игроком заключен на один год.
36-летний защитник – воспитанник академии "Шахтера". В составе первой команды дебютировал в 2004 году. В общей сложности за "горняков" он провел 189 матчей и забил 16 голов. В составе сборной Украины на его счету 29 матчей.
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