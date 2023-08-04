Панков: Возвращение Чигринского в Шахтер в 36 лет – это чистый кайф

Агент Александр Панков, представляющий интересы новичка "Шахтера" Дмитрия Чигринского , прокомментировал очередное возвращение в клуб 36-летнего ветерана.

"Самые быстрые переговоры за мою 15-летнюю карьеру. Я хочу запомнить и наслаждаться этим мгновением очень долго, потому что знаю, как Дмитрий ждал возвращения в "Шахтер". За семь лет нашего сотрудничества мы видели много интересных моментов, но возвращение в "Шахтер" в 36 лет – это чистый кайф", – написал Панков.

Напомним, что Чигринский вернулся в "Шахтер" в качестве свободного агента. Контракт с игроком заключен на один год.

36-летний защитник – воспитанник академии "Шахтера". В составе первой команды дебютировал в 2004 году. В общей сложности за "горняков" он провел 189 матчей и забил 16 голов. В составе сборной Украины на его счету 29 матчей.