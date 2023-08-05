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Леднев может вернуться в Зарю
Игрок имеет опыт выступлений за луганчан
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Хавбек "Динамо" Богдан Леднев, с большой долей вероятности, вернется в "Зарю". Сейчас клубы работают над этим переходом.
Как известно, контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Леднев уже играл аренде за "Зарю" с 2018 по 2020 год.
После этого Богдан вернулся в "Динамо", а 2022 год провел в "Фехерваре". В этом сезоне футболист лишь однажды попал в заявку, но не принял участия ни в одном матче.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Kondor (Веселе)
05.08.2023 в 10:12
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igor_ignat (Weimar)
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Kondor (Веселе)
05.08.2023 в 13:02
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