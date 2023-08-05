Леднев может вернуться в Зарю

Хавбек "Динамо" Богдан Леднев, с большой долей вероятности, вернется в "Зарю". Сейчас клубы работают над этим переходом.

Как известно, контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Леднев уже играл аренде за "Зарю" с 2018 по 2020 год.

После этого Богдан вернулся в "Динамо", а 2022 год провел в "Фехерваре". В этом сезоне футболист лишь однажды попал в заявку, но не принял участия ни в одном матче.