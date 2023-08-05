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Леднев может вернуться в Зарю

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок имеет опыт выступлений за луганчан

Леднев может вернуться в Зарю

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Хавбек "Динамо" Богдан Леднев, с большой долей вероятности, вернется в "Зарю". Сейчас клубы работают над этим переходом.

Как известно, контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Леднев уже играл аренде за "Зарю" с 2018 по 2020 год.

После этого Богдан вернулся в "Динамо", а 2022 год провел в "Фехерваре". В этом сезоне футболист лишь однажды попал в заявку, но не принял участия ни в одном матче.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Kondor (Веселе)
05.08.2023 в 10:12
Давайте,давайте....Чем больше арендованых из Динамо в Зарю,тем больше уверенности в успешном исходе матча Динамо-Заря
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igor_ignat (Weimar)
05.08.2023 в 10:37
а ти шо пропонуєш, Кондоре, щоб непоганий гравець грів лавку у Динамо, ніж мав постійну ігрову практику у Зорі?
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0
0
Kondor (Веселе)
05.08.2023 в 13:02
А сколько уже там арендованных из Динамо? Представь-они на постоянной основе заиграны и наигранны .И вот матч с ДИНАМОЙ и те требуют(согласно контракту) усадить их на лавку(или проплатить!!! их участие) А это пол команды..И в каком положении оказывается Зоря?
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