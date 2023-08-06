Кучер: Было видно, что есть желание, но было много ошибок в простых ситуациях

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал победу над "Полесьем" в рамках 2-го тура УПЛ.

– После того как в конце матча вашей команде забили гол, ожидали, что все завершится так, как завершилось?

– Прежде всего скажу, что для нас получилась тяжелая игра. Первая игра внутреннего сезона, очень эмоциональная игра. Было видно, что есть желание, но много ошибок в простых ситуациях.

Ошибались даже в моментах, когда встречались с мячом. Мы вели в счете 1:0, после чего нужно было забить второй мяч. Тогда не было бы нервов в конце, игра перешла бы в более спокойное русло.

Но ведь и наш соперник понимал, что ему нужно делать. В конце он начал грузить мяч вперед, зарабатывать стандарты. Штрафной, пенальти.

Это из-за наших ошибок. Мы обрезались, кто-то падал, скользил. При этом я не хочу умалять заслуг соперника. Надо понимать, что очень хорошая команда вышла из Первой лиги и сегодня играла против нас. Их тренер умеет ставить игру, команда имеет характер, очень хорошо умеет обороняться. Они искали свой шанс в конце и нашли.

Но для нас все хорошо закончилось, забили нужный нам гол, Бабенко попал как следует. Как говорится, везет сильнейшим.

– Кто теперь будет играть на позиции нападающего? Гуцуляк? Кивинда? Или Третьяков, который вышел в старте сегодня?

– Будем смотреть, анализировать, кто будет лучше выглядеть, кто будет в лучшей форме. Третьяков пропустил некоторое время на сборах, у него было повреждение, нужно некоторое время, чтобы набрать кондиции функционально. Тогда он будет действовать лучше. У нас есть Кивинда, есть Танчик, есть кому сыграть. Будем находить варианты.

– В четверг все готовы сыграть функционально или у кого-то есть проблемы?

– У Мирошниченко есть определенные проблемы, он попросил замену, посмотрим на медосмотре, в каком состоянии будет футболист. Волынец травмирован, это открытая информация.

– Василий Кравец?

– С понедельника, с завтрашнего дня, он уже будет в общей группе.