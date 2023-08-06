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Кучер: Было видно, что есть желание, но было много ошибок в простых ситуациях
Наставник днепрян - о победе над "Полесьем"
Фото: Олександр Приходько
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал
– После того как в конце матча вашей команде забили гол, ожидали, что все завершится так, как завершилось?
– Прежде всего скажу, что для нас получилась тяжелая игра. Первая игра внутреннего сезона, очень эмоциональная игра. Было видно, что есть желание, но много ошибок в простых ситуациях.
Ошибались даже в моментах, когда встречались с мячом. Мы вели в счете 1:0, после чего нужно было забить второй мяч. Тогда не было бы нервов в конце, игра перешла бы в более спокойное русло.
Но ведь и наш соперник понимал, что ему нужно делать. В конце он начал грузить мяч вперед, зарабатывать стандарты. Штрафной, пенальти.
Это из-за наших ошибок. Мы обрезались, кто-то падал, скользил. При этом я не хочу умалять заслуг соперника. Надо понимать, что очень хорошая команда вышла из Первой лиги и сегодня играла против нас. Их тренер умеет ставить игру, команда имеет характер, очень хорошо умеет обороняться. Они искали свой шанс в конце и нашли.
Но для нас все хорошо закончилось, забили нужный нам гол, Бабенко попал как следует. Как говорится, везет сильнейшим.
– Кто теперь будет играть на позиции нападающего? Гуцуляк? Кивинда? Или Третьяков, который вышел в старте сегодня?
– Будем смотреть, анализировать, кто будет лучше выглядеть, кто будет в лучшей форме. Третьяков пропустил некоторое время на сборах, у него было повреждение, нужно некоторое время, чтобы набрать кондиции функционально. Тогда он будет действовать лучше. У нас есть Кивинда, есть Танчик, есть кому сыграть. Будем находить варианты.
– В четверг все готовы сыграть функционально или у кого-то есть проблемы?
– У Мирошниченко есть определенные проблемы, он попросил замену, посмотрим на медосмотре, в каком состоянии будет футболист. Волынец травмирован, это открытая информация.
– Василий Кравец?
– С понедельника, с завтрашнего дня, он уже будет в общей группе.
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