Днепр-1 без Довбыка, Заря на дне, Буяльский в огне. Символическая сборная 2-го тура УПЛ

В этот раз все команды отыграли свои матчи в рамках календаря ("Шахтер" сделал это несколько раньше из-за товарищеского матча за рубежом) и некоторые из них приятно удивили результатом и качеством игры.

"Рух" испепелил неудачников еврокубков из "Ворсклы", "Динамо" перестреляло "Оболонь" в киевском дерби, "Верес" выгрыз боевую ничью у "Шахтера", "Минай" разгромно уступил дебютанту "ЛНЗ", "Александрия" прагматично вытащила минимальную победу над "Металлистом 1925", "Днепр-1" показал класс против "Полесья", "Кривбасс" опустил "Зарю" на дно, а замены Вишняка помогли "Колосу" переиграть "Черноморец".

И следующие футболисты стали нашей сборной тура:

Вратарь: Евгений Паст (Верес)

Кипер "волков" хорошо отработал в игре против "Шахтера", даже учитывая хитрый гол Матвиенко. Он то и дело спасал команду от невероятного количества навесов и ударов, что позволило отыграться во втором тайме и отобрать очки у действующего чемпиона.

Левый защитник: Виталий Роман (Рух)

Левый бек львовян выделялся великолепной работой в защите, а также идеальным ассистом. Он определенным образом приложился к отыгрышу пропущенного гола он "Ворсклы", а также удачно работал в выделенной ему зоне.

Центральный защитник: Эдуард Сарапий (Днепр-1)

Хоть Эдуарду и было тяжело угнаться за Макуаной, но он достаточно уверенно действовал в единоборствах, традиционно ходил на стандарты, а также дважды выносил мяч из почти пустых ворот. В общем почти идеальная работа центрбека в матче с "Полесьем".

Центральный защитник: Никита Бурда (Колос)

Новичок Колоса довольно хорошо сыграл матч против одесситов - неплохая работа в защите в паре с Бондаренко, а также замечательный момент с незасчитанным голом с углового, когда Никита протолкнул мяч между ноги Билыку.

Правый защитник: Петр Стасюк (ЛНЗ)

Фулбек играл с ощутимым азартом против своей бывшей команды. Этот азарт конвертировался в голевой пас на Бойко, который начал будущий разгром клуба из Закарпатья.

Центральный полузащитник: Руслан Бабенко (Днепр-1)

В матче против "Полесья" центрхав делал очень много разрушительной работы. Это конвертировалось в победный гол в добавленное арбитром время, когда в, казалось бы, безопасной атаке для соперника Руслан безумно сильно стрельнул издали.

Центральный полузащитник: Эдсон (Рух)

Его работа не была полностью идеальной, однако он делал все, что требуется от центрхава — создавал угрозы впереди и подчищал сзади.

Левый вингер: Валентин Рубчинский (Днепр-1)

Игрок молодежной сборной Украины постоянно обострял игру, зарабатывал стандарты, давал скорость и интенсивность. Из результативных действий стоит отметить скидку на Пихаленка в первом голе в ворота "Полесья".

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский (Динамо)

Виталий очень активно работал в атакующей связке, создавая моменты для Ярмоленко и Ваната, а также заработал пенальти для новичка "бело-синих". Одноклубники отблагодарили его за это, выведя его на рандеву с Федоривским, и Буяльский с метра расстрелял кипера "Оболони". Киевское дерби было целиком его шоу.

Правый вингер: Андрей Ярмоленко (Динамо)

Звездный новичок (как бы это парадоксально ни звучало) киевлян работал на результат, и у него это удалось — он забил 100-й и 101-й голы в УПЛ. Причем оба гола были забиты с пенальти. Еще и помогать одноклубникам Андрей не забывал.

Форвард: Юрий Климчук (Рух)

Два гола в ворота Ворсклы, один из них с пенальти, который он заработал сам себе. Также Климчук заработал на себе желтую, еще и успевал иногда опускаться ниже и отрабатывать в защите. Трудолюбие и результат = железное место в сборной тура.

Главный тренер: Виталий Пономарев (Рух)

Менеджер львовян снова получает заслуженное место в сборной тура. Игрок, вышедший на замену, забивает во второй игре подряд. Однако титул по итогам игровой недели Пономарев получает скорее за развитие тренерской команды, которая не останавливается ни перед чем.