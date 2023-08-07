Климчук: Если скажу, что мы были уверены в победах над участниками еврокубков, то это было бы неправдой

После победы над "Ворсклой" (4:1) футболисты " Руха " набрали 6 очков и закрепились вверху турнирной таблицы. Как и в стартовом поединке с "Зарей", снова не ушел с поля без своего гола львовянин Юрий Климчук, оформивший дубль.

- Если скажу, что мы были уверены в победах над участниками еврокубков, то это было бы неправдой. С другой стороны, после появления у руля Виталия Пономарева изменилась философия игры, мы стали играть более агрессивно. Как видите, это приносит результат.

- Но в двух стартовых матчах львовяне сначала пропускали и только потом прибавляли обороты и одерживали волевые победы.

- По-моему, это – стечение обстоятельств. В каждом поединке Пономарев настраивал нас прессинговать, цепко играть в отборе, наступать широким фронтом. В конце концов, это подтверждают и статистические данные.

– Какой из трех забитых мячей для тебя самый дорогой?

- Все, потому что это, как правило, усилия всей команды. Хотя я считаю, что каждый следующий гол-самый красивый.

– Помнится, в "Рухе" ты начинал в полузащите, но уже год играешь на острие атаки. Где удобнее?

– Главное - быть полезным для команды. Тем более, у нас сейчас отличный микроклимат. Хотя скрывать не буду: от забитых мячей получаешь настоящее наслаждение.

- В следующем туре "Рух" на выезде сыграет с новичком – "Полесьем", которое собирается стать нарушителем спокойствия в УПЛ.

- А "Рух" кто после побед над "Зарей" и "Ворсклой", гроза авторитетов? Давайте пока обойдемся без титулов, сезон только начался, все самое интересное – впереди. "Рух" будет прилагать усилия, чтобы выступить лучше прошлогоднего чемпионата, а я надеюсь при помощи одноклубников забить больше. Тогда в выигрыше будут все.