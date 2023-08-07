  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: Переходом Довбика занимался Смалийчук, Днепр-1 получил 6 млн евро одним платежом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: Переходом Довбика занимался Смалийчук, Днепр-1 получил 6 млн евро одним платежом

Премьер-лига
(1 голосов)

Мидтьюлланд получил 1.75 млн евро и 30% от последующей перепродажи

Журналист: Переходом Довбика занимался Смалийчук, Днепр-1 получил 6 млн евро одним платежом

Скріншот відео

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о трансфере "Днепра-1" Артема Довбика в "Жирону".

Источник заявил, что инициатором и двигателем трансфера стал Олег Смалийчук, при этом, переговоры между тремя клубами шли очень тяжело.

Читайте такжеДовбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО

В итоге, по данным источника, украинский клуб получит 6 млн евро одним траншем. Датский "Мидтьюлланд", которому принадлежат 50% прав на игрока – 1,75 миллиона евро и 30% от последующей продажи футболиста.

Также отмечается, что Артём получил большую зарплату, чем по новому контракту с "Днепром-1".

Напомним, что "Жирона" вчера (5 августа)официально представила 25-летнего украинца и он даже успел дебютировать в спарринге с "Лацио".

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 на днях объявит о подписании Филиппова
yellow-arrow
Дебелко: Забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях
yellow-arrow
"Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", - Оболонь опубликовала видео спорных моментов матча с Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Артем Довбик Мидтьюлланн (Хернинг) Жирона СК Днепр-1 Олег Смалийчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде