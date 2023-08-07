Журналист: Переходом Довбика занимался Смалийчук, Днепр-1 получил 6 млн евро одним платежом

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о трансфере "Днепра-1" Артема Довбика в "Жирону".

Источник заявил, что инициатором и двигателем трансфера стал Олег Смалийчук, при этом, переговоры между тремя клубами шли очень тяжело.

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В итоге, по данным источника, украинский клуб получит 6 млн евро одним траншем. Датский "Мидтьюлланд", которому принадлежат 50% прав на игрока – 1,75 миллиона евро и 30% от последующей продажи футболиста.

Также отмечается, что Артём получил большую зарплату, чем по новому контракту с "Днепром-1".

Напомним, что "Жирона" вчера (5 августа)официально представила 25-летнего украинца и он даже успел дебютировать в спарринге с "Лацио".