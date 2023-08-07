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Хавбек Днепра-1: Возможно, после ухода Довбика у нас новые краски засияют

Премьер-лига
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Артем поехал покорять Испанию

Хавбек Днепра-1: Возможно, после ухода Довбика у нас новые краски засияют

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Руслан Бабенко рассказал, как команда планирует играть после ухода форварда Артема Довбика в "Жирону".

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– С "Полесьем" был первый матч без Артема Довбика. Как изменится командная игра, на которую он имел большое влияние?

– Как перестроится, нам объяснит тренер. Но попробуйте найти форварда, забивающего в чемпионате более 20 голов. В любом случае мы от него во многом зависели. Но у нас нет выхода; будем перестраиваться, и, возможно, у нас новые краски засияют.

– Как в целом в команде восприняли переход Довбика?

– Все радуются за него и желают всего лучшего. Он – великий молодец, трудяга и заслуживает этого. Хочется, чтобы он не останавливался и прогрессировал. А мы будем за ними следить и всегда болеть.

Понятно, что с уходом Довбика наша игра существенно изменится. И у нас нет времени на раскачку, ведь впереди очень важные игры.

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В статье: Руслан Бабенко Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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