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Тете таки будет играть за стамбульский гранд. Известно, за какой именно

Премьер-лига
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Бразилец подписывает контракт с чемпионом

Тете таки будет играть за стамбульский гранд. Известно, за какой именно

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе сообщалось, что бразилец Тете, покинувший "Шахтер" после начала полномасштабного вторжения и в итоге расторгший контракт с донецким клубом, находится в Стамбуле, где ведет переговоры о своем будущем трудоустройстве. В СМИ сообщалось о "Фенербахче", но этот клуб выступил с заявлением, в котором опроверг возможность сотрудничества.

Однако турецкий журналист Невзат Диндар утверждает, что Тете станет игроком "Галатасарая". Стороны договорились о контракте сроком на четыре года с возможностью продления еще на год. Бразилец получит 3,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса, при этом за год будет зарабатывать по 2,8 миллиона.

В прошлом сезоне "Галатасарай" выиграл турецкую Суперлигу. Этим летом стамбульцы выкупили Икарди у ПСЖ, взяли в аренду Анхелиньо из "Лейпцига", подписали Демирбая из "Байера", пригласили свободным агентом Вильфреда Заху.

Тете в прошлом сезоне играл в аренде в "Лионе" (30 матчей, 8 голов, 10 ассистов) и в "Лестере" (14 матчей, 1 гол). За "Шахтер" он сыграл 108 поединков, в которых забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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