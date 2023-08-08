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Филиппов прокомментировал слухи о переходе в Днепр-1
Говорит, что пока ничего конкретного
desna.football
Форвард бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время станет игроком "Днепра-1".
"Пока это все слухи, я даже не знаю, откуда они берутся. Я в Бельгии, пока здесь. Потому абсолютно ничего [конкретного] пока нет. У меня еще год контракта с Сент-Трюйденом", – заявил Филиппов в интервью Украинскому футболу.
При этом он не возразил, что находится в поиске нового места работы и это может быть украинский клуб:
"Какие-то разговоры велись. Поэтому кое-что обсуждаем. Ищем что-то, разговариваем с агентами. Мне предлагают [варианты продолжения карьеры], это нормальный процесс. Трансферное окно сейчас открыто, поэтому общаемся с моими агентами. Обычные разговоры".
На прямой вопрос, есть ли вероятность, что он вернется в Украину, Александр ответил: "Надо смотреть по ситуации и вариантам, которые будут. Будет ли конкретный переговорный процесс".
Ранее ведущие программы ТаТоТаке сообщили, что "Днепр-1" планирует заменить перешедшего в "Жирону" Артема Довбика именно Александром Филипповым. Тот, якобы, должен присоединиться к команде в Чехии.
Как известно, Филиппов неплохо проявил себя в черниговской "Десне", в сезоне 2019-2020 он забил 16 голов в рамках УПЛ. После этого перешел в бельгийский "Сент-Трюйден", где однако проявить себя в полной мере не сумел, поэтому прошлый сезон провел в аренде в "Риге".
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