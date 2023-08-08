Александрия подписала хавбека из системы Шахтера

" Александрия " объявила о подписании контракта с 20-летним полузащитником Денисом Шостаком.

Соглашение сторон рассчитано на три года – до 31 мая 2026 года.

Денис – воспитанник полтавского футбола, начинал играть в футбол в академии "Ворсклы". В 15 лет попал в академию донецкого "Шахтера". Играл за юношескую и молодежную команды "горняков".

Также выступал за ФК "Мариуполь", а последний сезон провел в аренде в португальской команде "Эшторил-Прая", где в основном играл за молодежку.

Был игроком молодежной сборной Украины U-17.