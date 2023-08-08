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Александрия подписала хавбека из системы Шахтера
Денис Шостак на полноценной основе стал игроком Александрии
fco.com.ua
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Соглашение сторон рассчитано на три года – до 31 мая 2026 года.
Денис – воспитанник полтавского футбола, начинал играть в футбол в академии "Ворсклы". В 15 лет попал в академию донецкого "Шахтера". Играл за юношескую и молодежную команды "горняков".
Также выступал за ФК "Мариуполь", а последний сезон провел в аренде в португальской команде "Эшторил-Прая", где в основном играл за молодежку.
Был игроком молодежной сборной Украины U-17.
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