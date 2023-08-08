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Александрия подписала хавбека из системы Шахтера

Премьер-лига
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Денис Шостак на полноценной основе стал игроком Александрии

Александрия подписала хавбека из системы Шахтера

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании контракта с 20-летним полузащитником Денисом Шостаком.

Соглашение сторон рассчитано на три года – до 31 мая 2026 года.

Денис – воспитанник полтавского футбола, начинал играть в футбол в академии "Ворсклы". В 15 лет попал в академию донецкого "Шахтера". Играл за юношескую и молодежную команды "горняков".

Также выступал за ФК "Мариуполь", а последний сезон провел в аренде в португальской команде "Эшторил-Прая", где в основном играл за молодежку.

Был игроком молодежной сборной Украины U-17.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Денис Шостак
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Источник:
ФК Александрия

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