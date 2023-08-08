Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье арендует 18-летнего бразильского центфорварда Ариэльсона
Парень выступает за молодежку Крузейро
Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Житомирское "
Как сообщает Globo Esporte, украинский клуб арендует игрока, также у "Полесья" будет опция выкупа части прав на футболиста.
Ариэльсон играет за молодежную команду "Крузейро", также выступает за молодежную сборную Бразилии U-20.
Центральный нападающий провел 9 матчей за "Крузейро" U-20, в которых забил 2 гола.
Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Globo
Популярное сейчас
- Гениальный хитрец: Месси забил за Майами со штрафного, нарушив правила
- Мудрик – новая десятка Челси. Также известно, кто у синих будет выступать под номерами Лэмпарда и Терри
- Вингер Манчестер Сити грубо оттолкнул Зинченко перед матчем Суперкубка Англии – украинец отреагировал
- Тренер без игроков против тренерской команды. Рух - Ворскла 4:1
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн