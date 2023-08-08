  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье арендует 18-летнего бразильского центфорварда Ариэльсона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье арендует 18-летнего бразильского центфорварда Ариэльсона

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Парень выступает за молодежку Крузейро

Полесье арендует 18-летнего бразильского центфорварда Ариэльсона

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Новина українською

Житомирское "Полесье" подпишет 18-летнего форварда "Крузейро" Ариэльсона.

Как сообщает Globo Esporte, украинский клуб арендует игрока, также у "Полесья" будет опция выкупа части прав на футболиста.

Ариэльсон играет за молодежную команду "Крузейро", также выступает за молодежную сборную Бразилии U-20.

Центральный нападающий провел 9 матчей за "Крузейро" U-20, в которых забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Полесье намекнуло на подписание форварда молодежной сборной Бразилии U-20. ФОТО
yellow-arrow
Приходько: О чем Вернидуб говорил после матча с Зарей? Это наша командная тайна
yellow-arrow
Шахтер передал чемпионскую медаль двоюродному брату Шведа, который получил ранения на фронте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крузейро (Белу-Оризонти) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globo

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде