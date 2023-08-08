Полесье арендует 18-летнего бразильского центфорварда Ариэльсона

Житомирское " Полесье " подпишет 18-летнего форварда "Крузейро" Ариэльсона.

Как сообщает Globo Esporte, украинский клуб арендует игрока, также у "Полесья" будет опция выкупа части прав на футболиста.

Ариэльсон играет за молодежную команду "Крузейро", также выступает за молодежную сборную Бразилии U-20.

Центральный нападающий провел 9 матчей за "Крузейро" U-20, в которых забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.