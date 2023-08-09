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Пятов: Начинается новая страница моей жизни, моей карьеры
Бывший голкипер обратился к обратился к болельщикам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Экс-голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов в своем Instagram трогательно обратился к болельщикам после окончания карьеры.
"Закончился большой этап моей жизни, моей карьеры, моего игрового пути.
Начинается новая страница, которую я начинаю с таким же горячим сердцем и горящими глазами, как когда-то начинал футболистом.
Спасибо всем вам", - подписал видео Пятов.
Напомним, Пятов вошел в тренерский штаб наставника "горняков" Патрика ван Леувена. Бывший кипер будет отвечать за подготовку вратарей донецкой команды.
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