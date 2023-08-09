Пятов: Начинается новая страница моей жизни, моей карьеры

Экс-голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов в своем Instagram трогательно обратился к болельщикам после окончания карьеры.

"Закончился большой этап моей жизни, моей карьеры, моего игрового пути. Начинается новая страница, которую я начинаю с таким же горячим сердцем и горящими глазами, как когда-то начинал футболистом. Спасибо всем вам", - подписал видео Пятов.

Напомним, Пятов вошел в тренерский штаб наставника "горняков" Патрика ван Леувена. Бывший кипер будет отвечать за подготовку вратарей донецкой команды.