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Пятов: Начинается новая страница моей жизни, моей карьеры

Премьер-лига
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Бывший голкипер обратился к обратился к болельщикам

Пятов: Начинается новая страница моей жизни, моей карьеры

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов в своем Instagram трогательно обратился к болельщикам после окончания карьеры.

"Закончился большой этап моей жизни, моей карьеры, моего игрового пути.

Начинается новая страница, которую я начинаю с таким же горячим сердцем и горящими глазами, как когда-то начинал футболистом.

Спасибо всем вам", - подписал видео Пятов.

Напомним, Пятов вошел в тренерский штаб наставника "горняков" Патрика ван Леувена. Бывший кипер будет отвечать за подготовку вратарей донецкой команды.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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