Андрей Ралюченко: Должны объединиться для достижения успеха в следующих играх Миная

28-летний полузащитник Андрей Ралюченко, в прошлом сезоне защищавший цвета "Металлиста", присоединился к "Минаю" летом 2023-го года. В двух стартовых играх с участием закарпатцев он выходил в основном составе. Сыграл в первом тайме на выезде против "Динамо" и без замен провел встречу с "ЛНЗ".

"Такое доверие тренеров помогает в настрое на игру, вливанию в коллектив. "Минай" для меня новая команда, это только первые игры, поэтому очень важно получать поддержку тренерского штаба. Со своей стороны стараюсь делать все, что от меня требуют. Нужно прислушиваться, выполнять наставления как во время игр, так и на тренировках. Жаль, что результат первых двух туров для нас отрицательный. Но мы не опускаем головы, стараемся работать, чтобы добиваться положительных результатов в следующих играх", - сказал футболист.

- Трудно ли команда переживает эти стартовые поражения?

– Конечно, проигрывать неприятно. Действительно стремились набрать очки в домашнем матче против ЛНЗ. Но ничего страшного не произошло. Как сказал в интервью Владимир Шаран, трагедии мы не делаем и смотрим в будущее с оптимизмом. Уверены, что все будет хорошо.

Вообще это плохая практика приходить в упадок духом. У тебя есть время только на выводы из прошлых матчей. Ошибки отрабатываем на теоретических занятиях и все – забыли прошлые игры и готовимся к следующим. Должны объединиться и единым коллективом биться уже в воскресенье против "Днепра-1". Нас ожидает действительно трудный матч.

– Что можешь сказать о следующем сопернике "Миная"?

– Наверное, ничего нового не скажу. Это вторая команда сезона-2022/23. "Днепр-1" до последнего сражался за чемпионство. Сейчас играет в еврокубках. Понятно, что соперник очень серьезный. При этом не скажу, что у нас идет какая-нибудь особая подготовка к команде Александра Кучера. Мы ко всем матчам готовимся все равно – настраиваемся серьезно и стремимся дать бой, сыграть в свой футбол. Для нас нет лёгких игр. Это следует это признавать и понимать.

Сейчас кто-то может подумать, что участие "Днепра-1" в еврокубках на неделе может как-то облегчить нашу задачу в матче с ними. Но в команде есть укомплектованный ряд запасных, сейчас днепровцы подписали еще двух новичков и я уверен, что тренерский штаб найдет варианты для ротации, поэтому нам легко не будет. Не нужно учитывать этот фактор. Следует работать над своими сильными сторонами и попытаться реализовать их в противостоянии.