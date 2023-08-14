Наставник ЛНЗ: Сила сегодняшнего Кривбасса в главном тренере

Главный тренер "ЛНЗ" Александр Ковпак рассказал о поражении от "Кривбасса" (0:2) в 3-м туре УПЛ.

- Обидно проигрывать. Конечно, настраивал своих игроков, что все команды в УПЛ равны, за исключением некоторых. В принципе сегодняшняя игра в целом была равной. Во втором тайме мы пытались переломить ход матча. В принципе замены ускорили наши атаки. Не хватило футбольного фарта, чтобы залетел туда этот гол.

Если бы забили - игра бы изменилась. Подчеркивал команде: надо играть дисциплинированно, как в атаке, так и обороне. В первом тайме допускали ошибки, волновались, возможно. Также есть некоторые кадровые проблемы. Ведь в середине поля хочется лучшего контроля мяча. Но все равно сделаем определенные выводы. Принимаем это поражение, двигаемся дальше.

- В чем сила сегодняшнего "Кривбасса"?

- В тренере. У него большой опыт. Вы видели, команды почти равны. Опыт Юрия Вернидуба сказывается, что-то вовремя перестраивает, и так далее. Есть игроки, которые прошли с ним свою историю с тех времен, и сейчас они являются лидерами "Кривбасса". Соперник сыграл организованнее, дисциплинированнее, поэтому счет такой.

- В криворожской прессе до матча писали, что игра для "Кривбасса" с "ЛНЗ" будет нелегкой. Как вы готовились в тактическом плане к игре?

- К каждой команде мы готовимся соответственно, есть определенный анализ. Уже сыграли два матча в УПЛ, поэтому информацией владеем. Что-то получилось, что-то не получилось. Если счет 0:2, то мы выполнили меньше, чем хотели. Мы - новички УПЛ, команда до сих пор строится. Хотя у нас есть футболисты с опытом выступлений в элите. Но есть и новые игроки, а это новые требования. Работаем дальше.

- Какие задачи у вашей команды на дебютный сезон?

- Быть как можно выше в турнирной таблице. Считаю, со всеми можно играть и добывать очки, - сказал Ковпак.