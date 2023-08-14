Верес потерял Дахновского на 4-6 недель

В матче третьего тура УПЛ футболист ровенского " Вереса " Виталий Дахновский получил повреждение плеча и впоследствии вынужден был покинуть поле.

Как сообщает пресс-служба клуба, после обследования у полузащитника диагностировали травму левого ключично-акромиального соединения. Теперь Виталию предстоит операция.

На восстановление футболисту понадобится от одного до полутора месяцев.