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Верес потерял Дахновского на 4-6 недель
Хавбеку предстоит операция
nkveres.com
В матче третьего тура УПЛ футболист ровенского "
Как сообщает пресс-служба клуба, после обследования у полузащитника диагностировали травму левого ключично-акромиального соединения. Теперь Виталию предстоит операция.
На восстановление футболисту понадобится от одного до полутора месяцев.
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Источник:НК Верес
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