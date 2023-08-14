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Верес потерял Дахновского на 4-6 недель

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбеку предстоит операция

Верес потерял Дахновского на 4-6 недель

nkveres.com

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В матче третьего тура УПЛ футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский получил повреждение плеча и впоследствии вынужден был покинуть поле.

Как сообщает пресс-служба клуба, после обследования у полузащитника диагностировали травму левого ключично-акромиального соединения. Теперь Виталию предстоит операция.

На восстановление футболисту понадобится от одного до полутора месяцев.

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В статье: Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
НК Верес

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