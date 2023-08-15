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Динамо за 10 млн евро может подписать хавбека Гремио Битело
Но трансфер, вероятно, будет проводится зимой
фото из свободных источников
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Как сообщает источник, киевляне готовы заплатить за 23-летнего игрока 10 млн евро – именно такую сумму просит бразильский клуб.
Отмечается, что "Гремио" не очень хочет отпускать игрока, однако финансовое положение клуба оставляет желать лучшего, поэтому трансфер может состояться.
Существует вариант, что "Динамо" и "Гремио" согласуют переход сейчас, но он состоится только в 2024 году.
Битело также может сыграть на позициях правого вингера и атакующего хавбека. За первую команду "Гремио" он провел 89 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов.
Контракт Битело с "Гремио" рассчитан до конца 2025 года, Тransfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.
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