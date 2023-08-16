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Экс-вингер Динамо рассказал, почему не смог заиграть в команде Луческу
Бразилец провел всего 9 минут за "бело-синих"
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Бывший вингер "Динамо" Клейтон рассказал, почему ему не удалось заиграть в киевском клубе.
"Те, кто мало играет за "Динамо", выходят за вторую команду, у которой матчи на день раньше. Я тренировался с основной командой, а играл за резервную и уже был близок к тому, чтобы интегрироваться к основе.
Команда не была чемпионами несколько лет, пропуская вперед "Шахтер", а в год, когда я приехал, мы стали чемпионами, выиграли Кубок и Суперкубок Украины. Пока команда выигрывала, состав не менялся, а я пытался адаптироваться. Это был период большого обучения для меня", - сказал Клейтон.
Клейтон выступал за "Динамо" с 2020 по 2021 годы. Футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, хотя в общей сложности в футболке киевлян провел всего 9 минут.
В начале августа вингер на правах свободного агента перешел в "Эрсилио Луз", выступающую в бразильской Серии D.
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