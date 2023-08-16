Экс-вингер Динамо рассказал, почему не смог заиграть в команде Луческу

Бывший вингер "Динамо" Клейтон рассказал, почему ему не удалось заиграть в киевском клубе.

"Те, кто мало играет за "Динамо", выходят за вторую команду, у которой матчи на день раньше. Я тренировался с основной командой, а играл за резервную и уже был близок к тому, чтобы интегрироваться к основе.

Команда не была чемпионами несколько лет, пропуская вперед "Шахтер", а в год, когда я приехал, мы стали чемпионами, выиграли Кубок и Суперкубок Украины. Пока команда выигрывала, состав не менялся, а я пытался адаптироваться. Это был период большого обучения для меня", - сказал Клейтон.