Официально: Красников покинул Днепр-1

Спортивный директор " Днепра-1 " Евгений Красников покинул занимаемый пост.

Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык. Евгений Алексеевич в личном разговоре подтвердил эту информацию.

"В прошлом году я принял предложение руководства "Днепра-1" взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб.

После того как команду покинул Игорь Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю, что нам удалось сформировать боеспособную команду, которая до последнего боролась за победу в чемпионате, пробилась к весенней стадии еврокубков.

Если бы удалось выиграть чемпионат, счел бы для себя сезон успешным! На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова сражаться за чемпионство.

После окончания сезона, я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно правильным, потому что большего, чем я дал, на сегодняшний момент "Днепру-1" я дать не могу

Поэтому обратился к генеральному директору Андрею Русолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень.

Я очень благодарен болельщикам клуба, руководству "Днепра-1", главному тренеру и всему тренерскому и административному штабу, и особенно игрокам команды "Днепр-1", которые, на мой взгляд, в прошлом сезоне сделали невозможное! Желаю днепровскому клубу больших побед.

В ближайшее время я планирую вернуться к работе в "Металлисте", - заявил Красников.