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Официально: Красников покинул Днепр-1

Премьер-лига
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К этому все шло

Официально: Красников покинул Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников покинул занимаемый пост.

Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык. Евгений Алексеевич в личном разговоре подтвердил эту информацию.

"В прошлом году я принял предложение руководства "Днепра-1" взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб.

После того как команду покинул Игорь Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю, что нам удалось сформировать боеспособную команду, которая до последнего боролась за победу в чемпионате, пробилась к весенней стадии еврокубков.

Если бы удалось выиграть чемпионат, счел бы для себя сезон успешным! На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова сражаться за чемпионство.

После окончания сезона, я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно правильным, потому что большего, чем я дал, на сегодняшний момент "Днепру-1" я дать не могу

Поэтому обратился к генеральному директору Андрею Русолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень.

Я очень благодарен болельщикам клуба, руководству "Днепра-1", главному тренеру и всему тренерскому и административному штабу, и особенно игрокам команды "Днепр-1", которые, на мой взгляд, в прошлом сезоне сделали невозможное! Желаю днепровскому клубу больших побед.

В ближайшее время я планирую вернуться к работе в "Металлисте", - заявил Красников.

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В статье: Евгений Красников Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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жека-киев (биг виладж)
16.08.2023 в 21:09
Накупив якихось чуваків в УПЛ, які все життя, задарма переходили.Жодного точкового трансферу.Він більше на Металіст і Марковича працював, а зп отримував в Дніпрі. Ну і откати, з чудотрансферів мабуть
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0
0
C_Ballack (Днепр)
16.08.2023 в 19:43
Кучера какой хя не взял с собой?
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+2
0
Моуринью (Днепропетровск)
16.08.2023 в 19:40
Зачем он вообще приходил в єто болото?
Ответить
+1
-2
C_Ballack (Днепр)
16.08.2023 в 19:43
Можете уточнить тогда, какой клуб в Украине не является болотом?
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+1
0
Cassid (Kiev)
16.08.2023 в 19:15
Значит Кучер на подходе
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+2
0

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