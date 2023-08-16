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Официально: Красников покинул Днепр-1
К этому все шло
scdnipro1.com.ua
Спортивный директор "
Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык. Евгений Алексеевич в личном разговоре подтвердил эту информацию.
"В прошлом году я принял предложение руководства "Днепра-1" взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб.
После того как команду покинул Игорь Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю, что нам удалось сформировать боеспособную команду, которая до последнего боролась за победу в чемпионате, пробилась к весенней стадии еврокубков.
Если бы удалось выиграть чемпионат, счел бы для себя сезон успешным! На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова сражаться за чемпионство.
После окончания сезона, я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно правильным, потому что большего, чем я дал, на сегодняшний момент "Днепру-1" я дать не могу
Поэтому обратился к генеральному директору Андрею Русолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень.
Я очень благодарен болельщикам клуба, руководству "Днепра-1", главному тренеру и всему тренерскому и административному штабу, и особенно игрокам команды "Днепр-1", которые, на мой взгляд, в прошлом сезоне сделали невозможное! Желаю днепровскому клубу больших побед.
В ближайшее время я планирую вернуться к работе в "Металлисте", - заявил Красников.
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