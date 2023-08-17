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Днепр-1 подтвердил отставку Красникова

Премьер-лига
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Днепр-1 подтвердил отставку Красникова

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Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников покинул свой пост. Вице-чемпион Украины на своем официальном сайте подтвердил эту информацию.

После беседы функционера с руководством клуба было принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества.

Ранее Красников сообщил, что планирует вернуться к работе в харьковский "Металлист" из Первой лиги.

Напомним, Красников работал в "Днепре-1" с августа прошлого года. Он тогда пришел из "Металлиста" вместе с главным тренером Александром Кучером.

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В статье: Евгений Красников СК Днепр-1
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