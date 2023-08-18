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Днепр-1 объявил об аренде бразильского нападающего
Новичок будет играть под 28 номером
scdnipro1.com
"Днепр-1" на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Маркоса Андре (Маркоса Андре де Менезеса Диниза).
20-летний бразилец был арендован у клуба "Ретро" на год с правом выкупа. В днепровской команде Андре будет играть под номером 28.
Маркос Андре родился 1 марта 2003 года. Играл в командах "Кантарейра" U-15, "Маранао" U-17 (3 матча, 2 гола), "Ретро" U-20 (9 матчей, 4 гола), "Брагантино" U-20 (43 матча, 17 голов).
Накануне "Днепр-1" подписал под команду U-19 бразильского центрфорварда Венделла Габриэла.
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