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Днепр-1 объявил об аренде бразильского нападающего

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новичок будет играть под 28 номером

Днепр-1 объявил об аренде бразильского нападающего

scdnipro1.com

Новина українською

"Днепр-1" на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Маркоса Андре (Маркоса Андре де Менезеса Диниза).

20-летний бразилец был арендован у клуба "Ретро" на год с правом выкупа. В днепровской команде Андре будет играть под номером 28.

Маркос Андре родился 1 марта 2003 года. Играл в командах "Кантарейра" U-15, "Маранао" U-17 (3 матча, 2 гола), "Ретро" U-20 (9 матчей, 4 гола), "Брагантино" U-20 (43 матча, 17 голов).

Накануне "Днепр-1" подписал под команду U-19 бразильского центрфорварда Венделла Габриэла.

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В статье: Ретро СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
18.08.2023 в 15:02
Против бразильца в Днипро ничего против не имею,но где свои?!Почему нужно работать на Бразилу,почему развивать футбол её страны?!Неужели у них больше ног,чем у наших?!Где работа ДСШ,молодёжки команды,тренеров?!В конце-концов мы любим Украину или как?!Слава Украине и её вболивальныкам!
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