Днепр-1 объявил об аренде бразильского нападающего

Против бразильца в Днипро ничего против не имею,но где свои?!Почему нужно работать на Бразилу,почему развивать футбол её страны?!Неужели у них больше ног,чем у наших?!Где работа ДСШ,молодёжки команды,тренеров?!В конце-концов мы любим Украину или как?!Слава Украине и её вболивальныкам!