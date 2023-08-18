Директор Шахтера: У нас были игроки, которые в начале вторжения пошли в тероборону

Директор " Шахтера " по стратегическому развитию Юрий Свиридов рассказал, как игроки клуба помогали Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

"По-разному. Некоторые уехали, потому что было много иностранцев. Но они после этого помогали – перечисляли средства.

Украинцы удивили – была группа игроков "Шахтера", которая объединилась с игроками "Динамо". Они сделали денежный фонд из личных средств, которые использовали в помощь военным и гражданским.

Были у нас игроки, которые пошли в ТРО и активно приобщались к волонтерской деятельности", - сказал Свиридов.