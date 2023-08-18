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Директор Шахтера: У нас были игроки, которые в начале вторжения пошли в тероборону

Премьер-лига
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Юрий Свиридов рассказал, как клуб помогал Украине в начале полномасштабного вторжения

Директор Шахтера: У нас были игроки, которые в начале вторжения пошли в тероборону

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Директор "Шахтера" по стратегическому развитию Юрий Свиридов рассказал, как игроки клуба помогали Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

"По-разному. Некоторые уехали, потому что было много иностранцев. Но они после этого помогали – перечисляли средства.

Украинцы удивили – была группа игроков "Шахтера", которая объединилась с игроками "Динамо". Они сделали денежный фонд из личных средств, которые использовали в помощь военным и гражданским.

Были у нас игроки, которые пошли в ТРО и активно приобщались к волонтерской деятельности", - сказал Свиридов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Юрий Свиридов
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