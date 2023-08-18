Президент Вереса - про телепул: Куда вступили – непонятно, точка в этом вопросе еще не поставлена

Президент " Вереса " Иван Надеин высказался о нынешнем телевизионном пуле УПЛ, в уоторый входят 11 клубов.

"Формат непонятен даже нам. Куда вступили – непонятно. Трансляции оплачиваем мы. А какая прибыль – неизвестно. Поэтому точка в этом вопросе еще не поставлена.

Теперь ждем предложение от Megogo. Мое мнение – клубы должны продать свои права одному транслятору. Клубы между собой – договориться не смогут. Весь мир зарабатывает на правах. А мы – тратим", - сказал Надеин.