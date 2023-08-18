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Президент Вереса - про телепул: Куда вступили – непонятно, точка в этом вопросе еще не поставлена
Иван Надеин не совсем понимает нынешнюю систему телепула
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Президент "
"Формат непонятен даже нам. Куда вступили – непонятно. Трансляции оплачиваем мы. А какая прибыль – неизвестно. Поэтому точка в этом вопросе еще не поставлена.
Теперь ждем предложение от Megogo. Мое мнение – клубы должны продать свои права одному транслятору. Клубы между собой – договориться не смогут. Весь мир зарабатывает на правах. А мы – тратим", - сказал Надеин.
Напомним, что в нынешнем "телепуле" матчи клубов транслируются на разных платформах и пока что бесплатно. В дальнейшем клубы намерены монетизировать продукт через различные виды подписок.
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