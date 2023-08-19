Рябоконь: Надеялся на возвращение в Десну. Сейчас готов рассмотреть более-менее приличное предложение.

Бывший наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь поделился мнениями на счет потенциального возобновления тренерской карьеры.

– Есть пример Юрия Вернидуба, который также служил в ВСУ, но вернулся в тренерскую деятельность, возглавив "Кривбасс". Есть ли у вас желание снова вернуться к работе?

– Когда поступит какое-то предложение, буду размышлять, а сейчас нет смысла о чем-то мечтать и строить планы. Прежде всего я надеялся на возвращение в "Десну", сейчас я готов рассмотреть более-менее приличное предложение.

– Есть инсайдерская информация, что вашу кандидатуру рассматривает "Ворскла" в случае ухода Скрипника. Это правда?

– Много кого рассматривают. В чем-то я в курсе, в чем – нет. Поживем увидим. Одно могу сказать точно: "Ворскла" со мной не контактировала.

– Не поверю, что за все время вы не получали ни одного предложения.

– Были разговоры с агентами по поводу зарубежных клубов, но такие варианты я даже не рассматриваю. Я вижу себя сейчас только в Украине. В ближайшее время я за границу не уеду.

– С каких чемпионатов к вам был интерес?

– Скажу только, что это не чемпионаты топ-пятерки (смеется).

– Вам интересна работа с клубами УПЛ или готовы рассмотреть вариант и с Первой лигой?

– Я готов к любому амбициозному проекту.