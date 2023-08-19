Официально: Папа Гуйе – новый вице-президент Металлиста

Харьковский "Металлист" объявил о назначении нового вице-президента клуба. Им стал бывший игрок команды Папа Гуйе.

39-летнего сенегальца на этот пост избрал совет директоров ФК "Металлист".

Генеральный директор клуба Валерий Грига прокомментировал это событие.

"Безусловно, Папа Гуйе выдающийся и заслуженный футболист для нашего клуба. Кроме этого, он еще и замечательный человек, который остался в Украине даже во время войны и уезжал только для решения вопросов с документами.

Поэтому он полностью заслужил столь высокую должность. Поскольку, как вы знаете, спортивным директором клуба является Василий Кобин, руководство "Металлиста" приняло решение назначить Папа Гуйе вице-президентом клуба.

Мы уверены, что его опыт и знания помогут развитию "Металлиста" со всех сторон", – рассказал Грига.