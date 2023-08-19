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Официально: Папа Гуйе – новый вице-президент Металлиста

Премьер-лига
(1 голосов)

Легенда харьковского клуба займет руководящий пост

Официально: Папа Гуйе – новый вице-президент Металлиста

Новина українською

Харьковский "Металлист" объявил о назначении нового вице-президента клуба. Им стал бывший игрок команды Папа Гуйе.

39-летнего сенегальца на этот пост избрал совет директоров ФК "Металлист".

Генеральный директор клуба Валерий Грига прокомментировал это событие.

"Безусловно, Папа Гуйе выдающийся и заслуженный футболист для нашего клуба. Кроме этого, он еще и замечательный человек, который остался в Украине даже во время войны и уезжал только для решения вопросов с документами.

Поэтому он полностью заслужил столь высокую должность. Поскольку, как вы знаете, спортивным директором клуба является Василий Кобин, руководство "Металлиста" приняло решение назначить Папа Гуйе вице-президентом клуба.

Мы уверены, что его опыт и знания помогут развитию "Металлиста" со всех сторон", – рассказал Грига.

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В статье: Папа Гуйе Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист"

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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
19.08.2023 в 22:47
В этом году хоть бы не вылетить во 2 лигу
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
19.08.2023 в 22:31
Папа Гуйе вернет былое величие Металлисту!
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0
-2

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